ABD İstihbaratı, Trump'ın Kampanyasına İran Saldırısı İddialarını Doğruladı

(ANKARA) - ABD istihbarat yetkilileri, Donald Trump'ın başkanlık kampanyasının kısa süre önce siber saldırılara maruz kalmasının arkasında İran'ın olduğunu doğruladı. İran ise ABD istihbarat servisinin iddialarını "asılsız" bularak yine reddetti ve ABD istihbarat servisinden "kanıt" sunmasını istedi.

Trump'ın kampanya ekibi 10 Ağustos'ta iç mesajlarının sivil saldırılara maruz kaldığı gerekçesiyle İran'ı suçlamış, İranlı yetkililer bunu yalanlamıştı. Konuya ilişkin soruşturma başlatılacağını bildiren ABD istihbarat servisi, araştırmaların sonuçlandığını açıkladı.

FBI ve diğer federal kurumların yaptıkları ortak açıklamada, İran'ın "anlaşmazlıkları körüklemek ve demokratik kurumlarımıza olan güveni sarsmak için" ABD seçimlerine müdahale etme girişimlerinde bulunduğu kaydedildi.

ABD'li yetkililer, İran'ın "ulusal güvenlik çıkarları üzerindeki etkisi bakımından özellikle önemli" olduğuna inandığı seçimlerin sonucunu şekillendirmek istediğinin açık olduğunu söyledi. Amerikan istihbarat teşkilatları, "bu seçim döngüsü boyunca İran'ın giderek daha agresif faaliyetlerde bulunduğunu gözlemlediklerini" de ifade etti.

Kamala Harris'in kampanyası da hedefte

Soruşturma hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar, İranlı bilgisayar korsanlarının Demokrat Parti başkan adayı Kamala Harris'in kampanyasını da hedef aldığından şüphelendiklerini söyledi.

ABD istihbarat yetkililerinin açıklamasında, "İranlıların sosyal mühendislik ve çeşitli yollarla, her iki siyasi partinin başkanlık kampanyalarına doğrudan erişimi olan bireylere ulaşmaya çalıştıklarından emindir. Hırsızlıklar ve ifşaatlar da dahil olmak üzere bu tür faaliyetler, ABD seçim sürecini etkilemeyi amaçlamaktadır" ifadeleri yer aldı.

Trump kampanyasına, hedefin kötü niyetli bir bağlantıya tıklamasını sağlamak amacıyla güvenilir görünecek şekilde tasarlanmış bir mesaj olan "spear-phishing (oltalama)" e-postası gönderildiği bildirildi.

Harris'in kampanya ekibi de geçen hafta da bir spear-phishing saldırısına hedef olduğunu, ancak bunun başarısız olduğunu açıkladı.

"Bu taktikler yeni değil, ABD seçimleri sırasında bu tür yöntemler kullanılıyor"

FBI, Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi ve Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı da dahil olmak üzere açıklamayı yayınlayan kurumlar, "bu taktiklerin yeni olmadığını" söylerken, Rusya ve İran'ın önceki ABD seçimleri sırasında da bu tür yöntemleri kullandığını belirtti.

Trump, bilgisayar korsanlarının yalnızca kamuya açık bilgileri elde edebildiklerini dile getirmişti. New York Times, Politico ve Washington Post gazeteleri, Trump'ın aday adayı JD Vance'in incelenmesi de dahil olmak üzere Trump kampanyasının içinden gizli bilgilerin kendilerine sızdırıldığını açıkladı. Söz konusu yayın organları şu ana kadar ayrıntı vermeyi reddetti.

İranlı bilgisayar korsanlarıyla ilgili endişeler giderek arttığı bildirilirken kısa bir süre önce Microsoft, İran'la bağlantılı gruplar tarafından "önemli etki faaliyetlerinin ortaya çıktığını" gördüğünü söylemişti. Google'a göre, geçen ay Beyaz Saray yarışından çekilmeden önce, Başkan Joe Biden'ın kampanya ekibi de Trump'ınki gibi İranlı bilgisayar korsanları tarafından hedef alındı.

İran "kanıt" istedi

İran, Amerikan istihbarat ve siber ajanslarının iddialarına ilişkin, "Bu tür iddialar asılsızdır ve herhangi bir dayanaktan yoksundur. Daha önce de açıkladığımız üzere, İran İslam Cumhuriyeti'nin ABD başkanlık seçimlerine müdahale etmek gibi ne bir niyeti ne de amacı vardır. ABD hükümeti iddialarının geçerliliğine gerçekten inanıyorsa, varsa ilgili kanıtları bize sunmalıdır, biz de buna göre yanıt vereceğiz" diye açıklama yaptı.

Geçtiğimiz hafta New York'taki İran misyonu, bir Amerikan dijital gazetesi tarafından yayınlanan ve İran'ın Trump kampanyasına düzenlenen siber saldırılardaki rolüne ilişkin belgelere erişimi olduğunu iddia eden bir haberi reddetti. Buna göre İran, "İran'ın kendisi de ülkenin altyapısını, kamu hizmet merkezlerini ve endüstrilerini hedef alan çeşitli siber saldırıların mağdurudur. İran'ın siber gücü savunmaya yöneliktir ve karşı karşıya kaldığı tehditlerle orantılıdır, İran'ın siber saldırı gibi bir hedefi ya da planı yoktur" açıklamasını yapmıştı.

İran: "Bu iddialar, saçma, temelsiz ve önyargılı"

İran misyonundan yapılan açıklamada, Amerikan seçimlerinin bu ülkenin iç meselesi olduğu ve İran'ın bu konuda herhangi bir dahlinin bulunmadığı belirtildi.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, İslam Cumhuriyeti'ni ABD seçim kampanyasına siber saldırılar düzenlenmesi ya da Trump'ın mitingi sırasında yaşanan bir silahlı saldırı olayıyla ilişkilendiren iddialar üzerine son zamanlarda bu tür birkaç açıklama yayınlamış ve bu iddiaları "saçma, temelsiz ve önyargılı" olarak nitelendirmişti.