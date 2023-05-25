ABD İstihbaratı, Kremlin'e yönelik dron saldırısının Ukrayna tarafından düzenlenmiş olabileceğini tahmin ediyor

ABD istihbaratı, 3 Mayıs'ta Kremlin'e yönelik dron saldırısının Ukrayna tarafından Rusya'daki gizli operasyonlarının parçası olarak düzenlenmiş olabileceğini tahmin ediyor. Kremlin'e yönelik 3 Mayıs'ta düzenlenen başarısız dron saldırısının kimin tarafından gerçekleştirildiği halen tartışılıyor.

ABD istihbaratının, 3 Mayıs'ta Kremlin'e yönelik dron saldırısının Ukrayna tarafından Rusya'daki gizli operasyonlarının parçası olarak düzenlenmiş olabileceğini tahmin ediyor.

Kremlin'e yönelik 3 Mayıs'ta düzenlenen başarısız dron saldırısının kimin tarafından gerçekleştirildiği halen tartışılıyor.

New York Times gazetesine konuşan Amerikalı yetkililer, ABD istihbaratının saldırının kimin tarafından gerçekleştirildiğini net olarak bilmediğini ancak bunun Ukrayna ordusu veya istihbaratına bağlı bir birimin Rusya'daki gizli operasyonlarından biri olabileceğini değerlendirdiğini ileri sürdü.

Amerikan istihbarat kurumlarının başta dron saldırısının Rusya tarafından yanıltma amacıyla yapıldığını düşündüğünü belirten yetkililer, daha sonra Moskova yönetimine yönelik dinlemelerde Rus yetkililerinin saldırıya şaşırması ve kendi aralarında Ukrayna'yı sorumlu tutmasıyla birlikte bu kanaatin değiştiğini iddia etti.

Ukrayna birliklerinin arasında Rusya içinde ve dışında sınırlı ölçüde kendi personeli veya dışardan istihdam ettiği kişilerce saldırı düzenleme kabiliyetine sahip olduğunu belirten yetkililer, ABD istihbaratının, Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Daria Dugina ve Donbas'taki Ukrayna karşıtı videolarıyla tanınan Rus blogger Maksim Fomin'in öldürülmesi ile Rusya-Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesine yönelik saldırılar ve Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotajdan da Ukrayna'yı sorumlu tuttuğunu öne sürdü.

Yetkililer, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bu olaydan önceden haberdar olmadığını iddia ederken, Zelenskiy'nin gizli operasyonlarının parametrelerini geniş tuttuğunu ve bu operasyonların kararını büyük ölçüde güvenlik güçlerine bıraktığını ileri sürdü.