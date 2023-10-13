ABD, İsrail ve Filistin çatışmalarının Kore Yarımadası'ndaki güvenlik politikalarını etkilemeyeceğini açıkladı

ABD, İsrail ve Filistinli gruplar arasındaki çatışmaların Kore Yarımadası'ndaki güvenlik politikalarını olumsuz etkilemeyeceğini bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, basına yaptığı açıklamada, Kore Yarımadası'ndaki politikalarını uygulamaya ilişkin yeteneklerinden endişelerinin bulunmadığını söyledi.

Kirby, Orta Doğu'daki çatışmaların Kore Yarımadası'ndaki güvenlik politikalarını olumsuz etkilemeyeceğine işaret ederek "Yeterince büyük ve güçlü bir ulusuz, güvenlik çıkarlarımızla ilgilenme gibi küresel sorumluluğumuz var." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya desteklerinin devam ettiğini vurgulayan Kirby, Hint-Pasifik bölgesinde de müttefiklerini desteklemek ve bölgede istikrar, güvenlik ve refahı sağlamak için "harika" işler yapmayı sürdürdüklerini ifade etti.

Kirby, Hamas'ın Kuzey Kore yapımı silahları kullanıp kullanmadığı sorusuna ise buna dair bilgisinin olmadığı yanıtını verdi.

İran'ın Hamas destekli grupların İsrail'e saldırılarında rol oynadığı iddialarının gündemde olmasına ilişkin ise Kirby, ABD'nin Güney Kore'de tutulan İran'ın 6 milyar dolarlık döviz kaynaklarının serbest bırakılması sürecini takip ettiğine işaret ederek, bu transferin insani yardımlarda kullanılacağı ve henüz İran'ın eline geçmediğini belirtti.