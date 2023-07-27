ABD, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesinden endişeli

NEW ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in beraberindeki Yahudi yerleşimcilerle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesiyle ilgili endişe duyduklarını söyledi.

Patel, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Ben-Gvir'in beraberindeki Yahudi yerleşimcilerle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesiyle ilgili Patel, "Bugünkü ziyaret bizi kesinlikle endişelendiriyor." ifadesini kullandı.

Patel, ABD'nin kutsal mekanların tarihi statükosuna verdiği desteği yineleyerek, statükoyu tehlikeye atan tek taraflı söylem ve eylemlerin kesinlikle kabul edilemeyeceği mesajını verdi.

Sözcü Yardımcısı, "Ürdün'ün Kudüs'teki Müslümanların kutsal mekanları kapsamındaki özel rolünün altını çiziyoruz." şeklinde konuştu.

Aşırı sağcı Ben-Gvir'den Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci, bu sabah işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirmişti.

Ben-Gvir, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde, "Bu, İsrail halkı için geri gelmemiz ve egemenliğimizi göstermemiz gereken en önemli mekan." ifadesini kullanmıştı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar; İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış anlaşmasına göre, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak nitelendiriyor.