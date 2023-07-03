ABD, İsrail'in Cenin'e düzenlediği saldırıyı yakından takip ediyor

ABD, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği saldırıya ilişkin gelişmeleri yakından izliyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, İsrail'in güvenliğini ve halkını terörist gruplara karşı savunma hakkını desteklediğini açıkladı.

NEW ABD, İsrail'in, işgali altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği saldırıya ilişkin gelişmeleri yakından izliyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcülüğünden AA muhabirine yapılan açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği saldırıya ilişkin, "Haberleri gördük ve durumu yakından takip ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, " İsrail'in güvenliğini ve halkını, Hamas, Filistinli İslami Cihad ve diğer terörist gruplara karşı savunma hakkını destekliyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

İsrail güçlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskında 8 Filistinli hayatını kaybetmiş, 50 Filistinli yaralanmıştı.

El-Bire kentinde de İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli başından vurularak yaşamını yitirmişti.