ABD-İsrail ilişkileri yargı reformu nedeniyle geriliyor

İsrail'de aşırı sağcı hükümetin tartışmalı "yargı reformu" girişimi, ABD-İsrail ilişkilerini de geriyor. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail'in Washington Büyükelçiliğinde, İsrail'in bağımsızlık günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada yargı reformundan duyulan rahatsızlığa işaret etti.

İsrail'de aşırı sağcı hükümetin tartışmalı "yargı reformu" girişimi, ABD- İsrail ilişkilerini de geriyor.

Haaretz gazetesinin haberine göre, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail'in Washington Büyükelçiliğinde, İsrail'in bağımsızlık günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada yargı reformundan duyulan rahatsızlığa işaret etti.

Harris konuşmasında, "Washington, demokrasilerimizi güçlendirmeyi kapsayan ABD- İsrail ilişkilerinin temelini oluşturan değerleri savunmaya devam edecek. Her iki ülke de güçlü kurumlar, dengeler ve usuller üzerine kurulu. Ben buna bağımsız yargıyı da ekleyeceğim." dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen de bunun ardından İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) yaptığı açıklamada, Harris'i hedef aldı.

Cohen, Harris'in İsrail yasalarını hiç okumadığını savunarak, "Ona reform hakkında kendisini neyin rahatsız ettiğini sorsanız, rahatsız olduğu tek bir maddeyi bile söyleyemez. Gittiğim yerlerde benzer yorumlar duydum. Onlara 'tam olarak sizi rahatsız eden şey nedir' diye sorduğumda hiç kimse bir cevap veremiyor. Demokratik değerlere en çok sağ kesim ve Likud sahip çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Thomas Nides da Cohen'e cevaben KAN'a yaptığı açıklamada, "Bakan Cohen'e saygı duyuyorum ancak Başkan Yardımcısı, yönetimin her fırsatta ortak değerler ve politikalar hakkında söylediği şeyleri söyledi. Harris sağlam bir İsrail destekçisidir." diye konuştu.

Cohen, daha sonra yargı reformuna yönelik desteğini eksiltmeden, Harris hakkındaki sözlerini, Twitter hesabında yaptığı paylaşımla yumuşatmaya çalıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı, paylaşımında "Müttefikimiz ABD'ye ve İsrail'in gerçek dostu Başkan Yardımcısı Harris'e derin bir saygım var. İsrail'deki yasal reform, diyalog ve pekiştirme süreci devam eden bir iç meseledir." açıklamasını yaptı.

Ertelenen yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu yargı reformu, Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı.

İsrail hükümeti, 2023-2024 bütçesini 24 Mayıs'ta Meclis'ten geçirmişti. Başbakan Netanyahu, Meclis'te bütçe oturumunun tamamlanmasının ardından hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine "devam edeceğini" belirtmişti.