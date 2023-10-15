ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, İsrail-Filistin geriliminde 29 ABD vatandaşının öldüğü belirtildi. ABD vatandaşlarının ne şekilde öldükleri ve kimliklerine dair detay paylaşılmayan açıklamada, 15 ABD vatandaşı ile oraya yaşayan 1 kişiden de haber alınamadığı aktarıldı.

ABD, İsrail- Filistin çatışmasında 29 vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından AA'ya yapılan açıklamada, İsrail-Filistin geriliminde 29 ABD vatandaşının öldüğü belirtilerek, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dilekleri iletildi.

ABD vatandaşlarının ne şekilde öldükleri ve kimliklerine dair detay paylaşılmayan açıklamada, 15 ABD vatandaşı ile oraya yaşayan 1 kişiden de haber alınamadığı aktarıldı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanlığının bu kişilerin aileleriyle temasta olduğu ve yerlerinin belirlenmesi için aralıksız çalıştığı kaydedilerek, ABD hükümetinin İsrail hükümetiyle rehine istihbarat paylaşımı ve rehine kurtarma çalışmalarında danışmanlık yapacak uzmanların görevlendirilmesi dahil her yönden birlikte çalıştığı vurgulandı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 55 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.