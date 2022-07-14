ABD, İsrail'e vize muafiyeti tanımaya hazırlanıyor

İsrail Başbakanı Yair Lapid ile ABD Başkanı Joe Biden, heyetler eşliğinde bugün yaptığı ikili çalışma toplantısı sonrasında Kudüs Stratejik Ortaklık Bildirisi imzalandı. Kudüs Bildirisi'nde İran'ın hiçbir şekilde nükleer silah edinmemesi için tüm unsurların kullanılacağı ifade edilirken İsrail pasaportu sahiplerinin, ABD vizesi muafiyeti çalışmalarının hızlandırılacağı belirtildi.

Beyaz Saray tarafından yayınlanan bildiride iki ülkenin karşılıklı güvenliklerinin sağlanmasının altı çizilerek "Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in güvenliğine olan kalıcı taahhüdünü yeniden teyit ediyor" denildi. İran'ın nükleer silah edinmesine asla izin verilmeyeceği vurgulanan bildiride "ABD, İran'ın saldırganlığı ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine karşı, ister doğrudan isterse Hizbullah, Hamas ve Filistin İslami Cihad gibi vekiller ve terör örgütleri aracılığıyla olsun, diğer ortaklarla birlikte çalışma taahhüdünü teyit eder" ifadeleri yer aldı.

Filistin konusunda İsrail vatandaşlarına yönelik terör saldırıları kınanırken "Ülkeler, gerilimi alevlendirmek, şiddet ve terörü kışkırtmak isteyen Hamas gibi radikal güçlere karşı koyma gereğini teyit ediyor" denildi. Başkan Biden'ın bölgede iki devletli çözüme verdiği destek yinelendi. İsrail pasaportu sahiplerinin mümkün olan en kısa sürede ABD Vize Muafiyet Programına dahil olmaları için çalışmalarının hızlandıracağının altı çizildi.

Demirören Haber Ajansı / Dünya