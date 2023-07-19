ABD İsrail'den eşit muamele bekliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in tüm ABD vatandaşlarına eşit muamelede bulunması politikasını değiştirmesini beklediğini belirtti. İsrail'in Vize Muafiyet Programı'na kabul edilip edilmeyeceği 30 Eylül'e kadar değerlendirilecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, "ulusal köken, din veya etnik kökene bakılmaksızın ABD vatandaşı tüm yolculara eşit muamelede bulunması" yönünde bir politika değişikliğini duyurmasını beklediklerini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Miller, "Anlayışımız, İsrail seyahat politikasının, Filistin nüfus kayıt defterindeki Filistinli Amerikalılar da dahil olmak üzere tüm ABD vatandaşları için geçerli olacağı yönündedir. Sadece bu politikaları uygulamalarını değil aynı zamanda bu politikalara ve Vize Muafiyet Programı'nın diğer yönlerine uygunluklarını da izleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Sözcü, 30 Eylül'e kadar İsrail'in, Vize Muafiyet Programı'na kabul edilmeyi hak edip etmediği konusunda bir karar vereceklerini bildirdi.

Miller, İsrail'in ABD ile karşılıklı Vize Muafiyet Programı kapsamında olmayı hak etmek için belirtilen gerekliliklere uymasını beklediklerine işaret etti.

İsrail, Filistinli-Amerikalıların İsrail'e daha özgürce seyahat etmelerine izin vermeye hazır olup olmadığını test edecek pilot programa yarın başlayacak.

"Kesinlikle desteklediğimizi söyleyebilirim"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yaptığı ziyaretler ve Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle ilişkilerinin geliştirmesiyle ilgili "Kesinlikle desteklediğimizi söyleyebilirim. O bölgedeki müttefiklerimiz ve ortaklarımız arasındaki diplomatik ilişkileri her zaman teşvik ediyoruz." ifadesini kullandı.