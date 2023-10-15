ABD, İsrail'deki Vatandaşlarını Deniz Yoluyla Tahliye Edecek

ABD, İsrail'de bulunan vatandaşlarını deniz yoluyla tahliye edeceğini duyurdu. ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği, 16 Ekim'de İsrail'in Hayfa limanından geminin kalkış yapacağını ve yolcuların Kıbrıs'a götürüleceğini bildirdi.

ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "ABD hükümeti, 16 Ekim 2023 tarihinde Hayfa'dan Kıbrıs'a deniz yoluyla gidecek olan ABD vatandaşları ve onların geçerli seyahat belgesine sahip birinci derece aile fertlerine yardımcı olmaktadır. Gemiye binişler yerel saatle 08: 00'de başlayacaktır. ABD vatandaşlarının Hayfa limanı yolcu terminaline en geç yerel saatle 09.00'da varmaları gerekmektedir. Gemiye binişler varış sırasına göre gerçekleşecektir. Kapasite sınırlıdır" denildi.

GEMİ LİMASOL LİMANINA YANAŞACAK

Elçilik, geminin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Limasol kentinin limanına yanaşacağını belirterek, "Limasol Limanı'na geçişin yaklaşık 10-12 saat sürmesi beklenmektedir. Yiyecek ve internet mevcut olacaktır. ABD konsolosluk personeli hem gemide hem de Kıbrıs'taki Limasol Limanı'nda ABD'ye yapılacak seyahatler konusunda yardımcı olmak ve bilgi vermek üzere hazır bulunacaktır ancak, konaklama ve sonraki uçuşlar için rezervasyon yapmak sizin sorumluluğunuzda olacaktır. ABD Büyükelçiliği Limasol limanından kentteki iki havalimanına da otobüs seferleri düzenleyecektir" ifadelerine yer verdi.