ABD, İsrail'de bulunan vatandaşlarını Hayfa Limanı'na gönderdiği gemi ile tahliye etmeye başladı.

ABD, İsrial-Hamas çatışmalarının yoğunlaşmasının ardından İsrail'de bulunan vatandaşları için harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde ABD vatandaşlarını İsrail'den deniz yolu ile tahliye edeceğini açıklayan ABD, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa Limanı'na cruise gemisi gönderdi. Bugün başlayan tahliyeler için çok sayıdaki ABD vatandaşı sabahın erken saatlerinde limana geldi. Adını yazdıran ABD vatandaşları ve yakınları uzun kuyruklar oluşturdu. Kimlik kontrollerinin ardından alana alınan ABD vatandaşları daha sonra gemiye alındı. ABD vatandaşlarını taşıyan gemi, İsrail'den önce deniz yoluyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ardından havayoluyla ABD'ye götürülecek. - TEL AVİV