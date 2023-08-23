ABD, İsrail askerlerinin Filistinli sivili vurduğu olayın soruşturulmasını talep etti

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yaraladıkları Filistinlilere yardım etmek için koşan silahsız bir sivili başından vurduğu olayın detaylıca soruşturulmasını talep etti.

NEW ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yaraladıkları Filistinlilere yardım etmek için koşan silahsız Filistinli bir sivili başından vurduğu olayın detaylıca soruşturulmasını talep etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, AA muhabirine konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, dün, Batı Şeria'da yaralanan Filistinlilere yardım etmek için koşan silahsız Filistinli bir sivilin başından vurulduğuna ilişkin haberlerin "alarm verici" olduğu kaydedildi.

"ABD olaya ilişkin tarafsız ve hızlı bir soruşturma yapılmasını talep ediyor." denilen açıklamada, suçluların cezalandırılması gerektiği vurgulandı.

Silahsız sivil başından vuruldu

İsrail askerlerinin dün silahsız Filistinli bir sivili başından vurduğu görüntüler gündeme oturmuştu.

Sosyal medyada yayılan ve tepki çeken görüntülerde, Filistinli kişinin, sivil ve silahsız olması ve bölgede silahlı bir çatışma ortamı bulunmamasına rağmen başından kasten hedef alınması dikkati çekmişti.

Ağır yaralanan Filistinli, Nablus'taki Rafidia Hastanesine kaldırılmıştı.

Batı Şeria'nın Nablus yakınlarındaki Huvvara beldesinde 19 Ağustos'ta düzenlenen silahlı saldırıda 2 yerleşimci ölmüştü. Dün sabah da El Halil'de saldırı sonucu bir yerleşimci ölmüş, biri ağır yaralanmıştı.

Saldırıların faillerini yakalamak için Filistin kent ve kasabalarına baskınlar düzenleyen İsrail ordusu dün 8 Filistinliyi gerçek mermiyle yaralamıştı.