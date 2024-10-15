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ABD, İran'ın Trump'a Yönelik Tehditlerine Cevap Veriyor

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ABD, İran'ın eski Başkan Trump'a yönelik tehditlerine karşı ciddi sonuçlar olacağı uyarısında bulundu. Beyaz Saray, İran'ı bu tehditler nedeniyle kınadı ve güvenlik önlemlerinin artırılacağını duyurdu.

ABD, İran'ın eski Başkan Trump'a yönelik tehditlerini yakından izlediğini belirterek, Tahran'ın herhangi bir ABD vatandaşına saldırması halinde ciddi sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, tehditler konusunda yaptığı açıklamada, "Bunu en yüksek önceliğe sahip bir ulusal ve iç güvenlik meselesi olarak görüyor ve İran'ı bu küstah tehditleri nedeniyle şiddetle kınıyoruz" dedi.

Savett, açıklamasında, İran'ın, ABD'ye hizmet etmeye devam edenler ya da daha önce hizmet etmiş olanlar da dahil herhangi bir vatandaşa saldırması halinde, ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacağını da ifade etti.

Tehditlerle ilgili kurumların Trump'ın güvenlik birimlerine hızlı şekilde gerekli bilgileri ulaştırdığını aktaran Savett, Başkan Joe Biden'ın gizli servise eski Başkan'a yönelik tehditleri ele almak için gereken her türlü kaynak ve koruyucu önlemi alması gerektiği yönündeki direktifini yinelediğini de kaydetti.

ABD, İran'ın Trump'a Yönelik Tehditlerine Cevap Veriyor
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Uluslararası İlişkiler Beyaz Saray Orta Doğu Güvenlik Politika Dünya İran

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