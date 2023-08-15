ABD, İran'ın Güney Kore'deki dondurulan mal varlığının insani amaçlar için kullanılabileceğini bildirdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Güney Kore'de dondurulan mal varlığının yalnızca insani amaçlar için kullanılabileceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını cevapladı.

İran'a ait Güney Kore bankalarında dondurulmuş yaklaşık 6 milyar dolarlık mal varlığının kullanımına ilişkin Patel, "Bu mal varlıkları, İran'ın gıda ve ilaç gibi insani yardımlarda kullanması için hazır. İran'ın söz konusu mal varlığını, insani amaçlarla kullanmasına izin vermek, yaptırımlarımızın, hükümetler ne kadar sorunlu olursa olsun, yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasının engellenmemesini sağlamaya yönelik uzun süredir devam eden ABD politikasıyla tutarlıdır." ifadesini kullandı.

Güney Kore, ABD'nin yaptırımları nedeniyle İran'ın ülkede dondurulan varlıklarına ilişkin sorunun barışçıl şekilde çözülmesini umut ettiğini ve ABD ile İran da dahil olmak üzere ilgili ülkelerle yakın istişarelerde bulunulduğunu ifade etmişti.

ABD ve İran basınında dün yer alan bazı haberlerde, iki ülkenin, ABD'de tutuklanan birkaç İran vatandaşıyla, İran'da tutuklu 5 ABD'linin takası ve İran'ın Güney Kore'deki yaklaşık 6 milyar dolarlık bloke edilen petrol gelirine erişimi konusunda anlaştığı belirtilmişti.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim, döviz kaynaklarının tamamının Katar'daki bir hesaba aktarılana kadar hapisten çıkarılarak ev hapsine alınan Amerikalı mahkumların serbest bırakılmayacağını duyurmuştu.