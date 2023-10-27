ABD, İran destekli grupların kullandığı tesislere saldırdı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD güçlerinin Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) ve orduya bağlı gruplar tarafından kullanılan 2 tesise saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla ABD askeri güçlerinin Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) ve İran destekli gruplar tarafından kullanılan 2 tesise saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Bakan Austin, "Bu hassas meşru müdafaa saldırıları, İran destekli milis gruplarının Irak ve Suriye'deki ABD personeline karşı 17 Ekim'de başlayarak devam eden ve çoğunlukla başarısız olan saldırılarına bir yanıttır" ifadelerini kullandı. Austin, "Başkan'ın ABD personelinin güvenliğinden daha yüksek bir önceliği yoktur ve bugünkü talimatı ABD'nin bu tür saldırılara tolerans göstermeyeceğini, kendisini, personelini ve çıkarlarını savunacağını açıkça belirtmek için verdi" ifadelerini kullandı. ABD'nin çatışma arayışında çatışma arayışında olmadığını, daha fazla düşmanlığa girişme niyeti ve arzusunun da bulunmadığını vurgulayan Austin, "Ancak ABD güçlerine yönelik İran destekli bu saldırılar, kabul edilemez ve durdurulmalı. İran, güçlerimize yönelik bu saldırılardaki rolünü inkar etmek istiyor. Buna izin vermeyeceğiz. İran'ın taşeron güçlerinin ABD güçlerine yönelik saldırıları devam ederse halkımızı korumak için gerekli önlemleri almaktan çekinmeyeceğiz. Tüm devlet ve devlet dışı kuruluşlara, daha geniş bir bölgesel çatışmaya dönüşecek eylemlerden kaçınmaları çağrısına devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

ABD'nin iki tesise gerçekleştirdiği saldırıların yalnızca Irak ve Suriye'deki ABD personelini koruma ve savunmayı amaçladığını aktaran Austin, "Bunlar İsrail ile Hamas arasında devam eden çatışmadan farklıdır ve İsrail-Hamas çatışmasına yaklaşımımızda bir değişiklik teşkil etmez. Tüm devlet ve devlet dışı kurumları, daha geniş bir bölgesel çatışmaya dönüşecek eylemlerde bulunmamaya çağırmaya devam ediyoruz" dedi.

"Silah ve mühimmat tesisi vuruldu"

ABD medyası ise ABD'ye ait 2 savaş uçağının Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusu ve İran destekli grupların kullandığı silah ve mühimmat tesislerini vurduğunu aktardı. - WASHINGTON