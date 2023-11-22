ABD, İran destekli grupların kullandığı iki tesisi hedef aldı

ABD'nin Irak'ta İran destekli silahlı grupların kullandığı iki tesisi hedef aldığı belirtildi. Saldırılar, İran'ın ve İran destekli grupların ABD ve koalisyon güçlerini hedef aldığı saldırılara yanıt olarak gerçekleştirildi.

ABD'nin Irak'ta İran destekli silahlı grupların kullandığı iki tesisi hedef aldığı belirtildi.

Irak'taki ABD güçleri, İran destekli silahlı grupların kullandığı iki tesise saldırı gerçekleştirdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (USCENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, "Saldırılar, İran'ın ve İran destekli grupların ABD ve koalisyon güçlerini hedef aldığı, kısa menzilli balistik füzelerin kullanıldığı 21 Kasım'daki saldırı da dahil olmak üzere tüm saldırılara doğrudan yanıt olarak gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.

Adının açıklanmamasını isteyen ABD'li bir savunma yetkilisi, ABD savaş uçaklarının başkent Bağdat'ın güneyindeki Anbar ve Curf el-Sahar yakınlarında Kataib Hizbullah (Hizbullah Tugayları) operasyon merkezini ve Kataib Hizbullah komuta ve kontrol merkezini hedef aldığını aktardı.

Kataib Hizbullah, İran tarafından desteklenen Haşdi Şabi güçlerinin bir parçası olan Iraklı Şii paramiliter bir grup olarak biliniyor. - WASHINGTON