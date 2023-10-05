ABD, İran'dan ele geçirilen mermileri Ukrayna'ya gönderdi

ABD, geçen sene İran'dan ele geçirilen yaklaşık 1,1 milyon adet mermiyi Ukrayna'ya gönderdiğini açıkladı. Mermilerin Yemen'e gitmekte olan bir gemide ele geçirildiği belirtildi. İran'a ait mermilerin Pazartesi günü Ukrayna'ya aktarıldığı bildirildi.

ABD, geçen sene İran’dan ele geçirilen yaklaşık 1,1 milyon adet mermiyi Ukrayna’ya gönderdiğini açıkladı.

Orta Doğu’daki operasyonları denetleyen ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) mermilerin geçen sene Aralık ayında Yemen’e doğru gitmekte olan bir gemide ele geçirildiğini söyledi.

İran'a ait mermilerin Pazartesi günü Ukrayna'ya aktarıldığını bildiren CENTCOM, mühimmatın 9 Aralık'ta bandırasız bir gemi olan MARWAN 1'den ABD deniz kuvvetleri tarafından ele geçirildiğini söyledi.

Amerikan hükümeti, bir varlığın sahibinin suç faaliyetine karıştığı düşünülüyorsa bu varlığa el konulabileceği bir süreç olan müsadere yoluyla mermilere Temmuz ayında el koydu.

Söz konusu iddia İran hükümetini korumakla görevli ve ülkenin silahlı kuvvetlerinin bir kolu olan İslam Devrim Muhafızları Ordusu'na karşı getirildi.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, “ABD’nin İran’ın bölgedeki ölümcül yardım akışını tüm yasal yollarla kesmek için müttefikleri ve ortaklarıyla çalışmakta kararlı olduğu” ifade edildi.

İran, Yemen'de devam eden iç savaşta Husileri destekliyor. Ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2015 tarihli bir kararı gereği gruba silah transferleri yasak.

Yemen'deki iç savaş, Husilerin 2014’te başkent Sanaa'yı ele geçirmesi ve hükümeti devirmesiyle başladı.

İran, geçen yılın ikinci yarısından itibaren, Rusya’ya Ukrayna'daki savaşta kullanılmak üzere insansız hava araçları da dahil olmak üzere silah tedarik etmekle defalarca suçlandı.

İran'a ait mühimmatın aktarılması, Biden yönetiminin bazı Kongre üyelerinin karşıtlığı nedeniyle Ukrayna'ya yardım sağlamak için alternatif yollar aradığı bir döneme denk geliyor.

Yetkililer, Ukrayna’ya gönderilen paranın neredeyse tükendiğine yönelik uyarılarını sürdürüyor. Ancak Cumhuriyetçilerin sağ kanadından gelen itiraz Temsilciler Meclisi’nde fon ayrılmasını engelledi.

Salı günü aynı üyeler, Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'yi görevden almak için yapılan bir oylamayı kazandı. Bu da Ukrayna’ya yönelik yardım için yapılacak herhangi bir yeni oylamanın gelecek haftanın ortasına kadar erteleneceği anlamına geliyor.