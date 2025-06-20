ABD, İran'a Yaptırımları Genişletti

ABD, İran'a Yaptırımları Genişletti
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ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın savunma sanayisine hassas makinelerin temini ve nakliyesiyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle 1 kişi ve 8 şirketi yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yeni yaptırım kararını açıkladı. İran'ın savunma sanayisine hassas makinelerin temini ve nakliyesiyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 1 kişi ve 8 şirket yaptırım listesine dahil edildi.

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın savunma sanayisine hassas makinelerin temini ve nakliyesini sağladıkları iddiasıyla 1 kişi ve 8 şirketi yaptırım listesine dahil etti. Bakanlığın açıklamasında, İran'ın savunma sanayisine hassas makine tedarik eden kuruluşların hedef alındığı belirtilerek, 1 kişi ve 8 şirketin, İran'ın savunma sanayisi için hassas makinelerin tedariki ve nakliyesiyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle yaptırım listesine eklendiği ifade edildi. Ayrıca, Hong Kong merkezli nakliye şirketine ait bir gemiye de yaptırım uygulandığı bildirilen açıklamada, bu yaptırımlarla İran'ın füze ve diğer silah yeteneklerini geliştirme çabalarının engellenmesi ve İran Devrim Muhafızları Ordusu ile vekil unsurlarının kaynaklara erişiminin kısıtlanmasının amaçlandığı vurgulandı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in açıklamalarına yer verilen metinde, "ABD, rejimin balistik füze, insansız hava aracı ve asimetrik silah programlarını destekleyen hassas, çift kullanımlı teknoloji, bileşen ve makinelerin temin edilmesine yönelik İran'ın tüm girişimlerini engellemeye kararlıdır" denildi. Bessent, bu faaliyetlere destek verenlerin hesap vereceğini belirterek, İran'ın bölgesel istikrarı ve küresel güvenliği tehdit eden ölümcül silahları üretme ve yayma kapasitesini azaltmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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