ABD, Irak'taki Büyükelçilik Çalışanlarını Tahliye Ediyor

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ABD yönetimi, Irak'taki büyükelçilik çalışanları ve ailelerinin güvenlik riskleri nedeniyle tahliye edileceğini açıkladı. Tahliye kararı, İran'ın nükleer programı konusundaki gerilimlerin artmasıyla bağlantılı olarak alındı.

ABD yönetimi kaynakları, görevleri elzem olmayan Irak'taki ABD Büyükelçiliği çalışanları ve ailelerinin artan güvenlik riski nedeniyle tahliye edileceğini duyurdu.

Yetkililer tahliye kararına tam anlamıyla neyin neden olduğunu söylemedi fakat BBC'nin ABD'deki yayın ortağı CBS'in konuya hakim yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD'li yetkililere İsrail'in İran'a bir operasyon düzenlemeye hazır olduğu bilgisi geldi.

Yetkililer, bunun ABD'nin bazı Amerikalılara bölgeden ayrılma tavsiyesi vermesinin kısmi nedeni olduğunu belirtti ve ABD'nin Tahran'ın Irak'taki belirli Amerikan tesislerine misilleme yapmasını beklediğini kaydetti.

Karar, İran'ın nükleer programı konusunda Washington'la yaptığı görüşmelerin duraklamasından sonra alındı.

ABD Ortadoğu Temsilcisi Steve Witkoff'un buna karşın Pazar günü İranlı yetkililerle yapılacak altıncı tur görüşmelere katılacağı kaydedildi.

Bir Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi BBC'ye yaptığı açıklamada "Sürekli tüm büyükelçiliklerimizdeki personel yapısını değerlendiriyoruz. Son analizlerimiz temelinde Irak'taki misyonumuzun ayak izini azaltmaya karar verdik" dedi.

Trump, Çarşamba günü Kennedy Center'da gazetecilere yaptığı açıklamada İran konusuna değindi ve "tehlikeli bir yer olabileceğinden ve neler olacağını göreceğimizden" Amerikalılara bölgeyi terk etme tavsiyesi verildiğini belirtti.

Trump ayrıca ABD'nin İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını istemediğini tekrarladı ve "Buna izin vermeyeceğiz" dedi.

Başkan Trump ayrıca, Tahran ile nükleer silah geliştirilmesinin durdurulmasına yönelik bir anlaşma yapmayı umduğunu, fakat İran'ın uranyum zenginleştirmeye son vereceğine inancının azaldığını söyledi.

ABD üslerine misilleme tehdidi

Trump'ın geçtiğimiz günlerde, uzun süredir diplomatik yaklaşımdan çok askeri saldırıyı savunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 40 dakika süren ve "gergin" geçtiği belirtilen bir telefon görüşmesi yapmıştı.

Nükleer görüşmelerin kritik olduğu bir aşamada ABD'nin duyurusunun ne kadar bir taktikten ya da hakiki kaygıdan kaynaklandığı net değil.

Ancak İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, görüşmelerden sonuç alınamaması ve Trump'ın İran'a saldırı emri vermesi durumunda, ülkesinin bölgedeki ABD üslerine misillemede bulunacağını söyledi.

Reuters Haber Ajansı, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Kuveyt ve Bahreyn de dahil olmak üzere bölgedeki Amerikan askerlerinin ailelerinin gönüllü tahliyesini onayladığını belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a göre Irak'taki üslerde 2.500 dolayında asker bulunuyor.

BBC
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