ABD, İngiltere, Danimarka ve Hollanda Ukrayna'ya Hava Savunma Sistemi Desteği Verecek

ABD, İngiltere, Danimarka ve Hollanda Savunma Bakanlıkları, Ukrayna'ya orta ve kısa menzilli hava savunma sistemleri desteğinde bulunacaklarını duyurdu. Rusya'nın artan hava saldırıları karşısında Ukrayna'ya hava savunma sistemleri desteğinin öncelik taşıdığını vurgulayan 4 ülke, Ukrayna'ya yüzlerce kısa ve orta menzilli hava savunma sistemi füzesi ile ilintili sistemler vereceklerini açıkladı.

İngiltere, ABD, Danimarka ve Hollanda Savunma Bakanlıkları, Ukrayna'ya orta ve kısa menzilli hava savunma sistemleri desteğinde bulunacaklarını duyurdu.

Brüksel'de düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısında bir araya gelen 4 ülke, yaptıkları ortak açıklamada, Rusya'nın artan hava saldırıları karşısında Ukrayna'ya hava savunma sistemleri desteğinin öncelik taşıdığını vurguladı.

Ukrayna'ya yüzlerce kısa ve orta menzilli hava savunma sistemi füzesi ile ilintili sistemler vereceğini açıklayan 4 ülke, söz konusu ekipmanların Ukrayna'ya, karşı saldırısında önemli bir güç kazandıracağını belirtti.