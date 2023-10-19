ABD hükümeti ile Venezuela yönetimi arasında yapılan göç anlaşması sonucunda 127 Venezuelalı göçmen ülkelerine düzenli, güvenli ve yasal şekilde geri döndü. Göçmenler, Karakas'taki havalimanında yetkililer tarafından karşılandı.

ABD ile Venezuela arasında yapılan göç anlaşması kapsamında 127 Venezuelalı göçmen ülkesine geri döndü

ABD ile Venezuela arasında yapılan göç anlaşması kapsamında 127 Venezuelalı göçmen, ülkesine geri döndü.

Devlet televizyonu VTV'ye açıklamalarda bulunan İçişleri ve Adalet Bakanı Remigio Ceballos, Venezuelaların ülkesine "düzenli, güvenli ve yasal" şekilde döndüğünü belirtti.

Başkent Karakas'taki Maiquietia Uluslararası Havalimanı'na inen uçaktaki göçmenler, Bolivarcı İstihbarat Servisi (SEBİN) ve Ulusal Polis (PNB) yetkililerince karşılandı.

Ceballos, yeni kafileler için de hazırlık yaptıklarını belirterek "Onların hayata yeni bir başlangıç yapması için elimizden geleni yapıyoruz. Elbette buradayız ve uluslararası protokollere sıkı sıkıya uymak için hazırız." ifadelerini kullandı.

ABD hükümetinin, Venezuela yönetimi ile yaptığı görüşmeler sonucunda, Venezuelalı göçmenlerin sınır dışı edilmesi konusunda 7 Ekim'de anlaşmaya vardığı duyurulmuştu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin, muhalif lider Juan Guaido'yu 23 Ocak 2019'da Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıması üzerine Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetiyle ilişkiler kopmuştu.

ABD'de Joe Biden'ın devlet başkanı seçilmesinin ardından Venezuela hükümeti ile ABD arasında bazı müzakerelerin ele alındığı basına yansımıştı.