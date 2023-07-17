ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry, Çinli mevkidaşıyla iklim sorunlarını görüşmek için Çin'e gitti

ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry, Çinli mevkidaşı Şie Cınhua ile iklim sorunlarını görüşmek için Çin'e gitti. Kerry'in, Pekin'deki temasları çerçevesinde Şie ile metan emisyonları ve Çin'in kömür tüketimi konularında görüşmeler yapması bekleniyor. Görüşmelerde ayrıca, COP28 zirvesi hazırlıklarının da ele alınacağı tahmin ediliyor. Kerry görüşme öncesi yaptığı açıklamada, 'Önümüzdeki 3 gün içerisinde, Çin ve ABD olarak, tüm insanlığı tehdit eden ortak sorunları ele alma konusunda göstereceğimiz ciddiyetle tüm dünyaya bir mesaj niteliğini taşıyacak büyük adımlar atmaya başlayabileceğimizi umuyoruz.' ifadesini kullandı. Kerry, yapacağı görüşmelerin, dünyada sera gazı salınımına en fazla yol açan iki ülkenin, iklim krizinin ele alınmasına yeniden odaklandığını göstereceğini umduğunu söyledi. Ziyaretin, 19 Temmuz'da sona ermesi bekleniyor.