ABD, Husilerin Suudi Arabistan'a düzenlediği saldırıyı kınadı

ABD'nin Yemen Büyükelçiliği, Husilerin, Yemen sınırındaki Suudi Arabistan topraklarında insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği ve 2 Bahreyn askerinin öldüğü saldırıyı kınadı.

ABD'nin Yemen Büyükelçiliği'nin X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Husilerin dün Yemen sınırındaki Suudi Arabistan topraklarına insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıya tepki gösterildi.

"Saldırının şiddetle kınandığı" belirtilen açıklamada, bu saldırıların kabul edilemez olduğu ve Yemen iç savaşının başlamasından bu yana görülen en uzun süreli ateşkesi tehlikeye attığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Bayreyn hükümetine ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilendi.

Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığından dün yapılan açıklamada, Husilerin, Yemen sınırındaki Suudi Arabistan topraklarında Arap koalisyon güçleri bünyesinde görev alan Bahreynli askerlerin mevzilerine İHA ile düzenlediği saldırı sonucu 2 askerin öldüğü, bazı askerlerin de yaralandığı bildirilmişti.

Açıklamada, Husi saldırısının, "Yemen'deki savaşın tarafları arasında askeri operasyonların durmuş olmasına rağmen" gerçekleştiğine işaret edilmişti.

Yemen'deki iç savaş ve siyasi çözüm çabaları

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 9 yıldır süregelen krizi sona erdirecek kapsamlı bir anlaşmanın hazırlanması için Suudi Arabistan ve Umman aylardır Yemen hükümeti ile Husiler arasında arabuluculuk yapıyor.