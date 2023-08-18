ABD, Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 Teslimatını Onayladı

Hollanda Savunma Bakanlığı, ABD'nin Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarını teslim etmesini onayladığını duyurdu. Hollanda Savunma Bakanı, teslimat onayını sosyal medya üzerinden açıkladı ve Avrupalı ortaklarıyla temas halinde olduklarını belirtti. Hollanda Dışişleri Bakanı ise ABD'ye teşekkür ederek bu adımın Ukrayna için önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade etti.

Hollanda Savunma Bakanlığı, ABD'nin Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarını teslim etmesini onayladığını açıkladı.

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, teslimat onayını, daha önce Twitter olarak bilinen X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

Ollongren, "ABD'nin, F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya teslimatını onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, bizim Ukraynalı pilotların eğitimini tamamlamamıza olanak tanıyor." ifadesini kullanarak sonraki adımlar için Avrupalı ortaklarıyla temas halinde olduklarını belirtti.

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra da X üzerinden yaptığı açıklamada, işbirliği için ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'a teşekkür ederek "Bu adım, Ukrayna'nın kendi halkı ve ülkesini savunması için önemli bir kilometre taşı." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'ya F-16 sağlanması için Hollanda ve Danimarka öncülüğündeki ülkeler, Ukraynalı pilotları NATO'da yaygın kullanılan ABD yapımı F-16 savaş uçakları için eğitmeyi, mayısta kabul etmişti.