ABD Heyeti Lübnan'da Güvenlik Görüşmeleri Yapacak

(ANKARA) - ABD Orta Doğu Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus, beraberindeki heyetle bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'u ziyaret edecek. Görüşmelerde, " İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi, silah sevkiyatlarının kısıtlanması ve ateşkes mekanizmalarının uygulanması" konuları ile "Hizbullah'ın silahsızlandırılma" uygulamaları ele alınacak. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, " İsrail'e baskı yapılması ve silah kontrolü uygulamalarının başlatılmasının önemini" vurguladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli El Arabiya ve Suudi Arabistan merkezli El Hadath haber yayın kuruluşlarının aktardığına göre, ABD heyeti, Ras el-Nakura'daki ateşkes denetleme komitesiyle bir araya gelecek ve heyet Sur'daki Güney Litani Komutanlığı'nı da ziyaret edecek.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ve CENTCOM Komutanı Cooper görüştü

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile yaptığı görüşmede, "İsrail'e Lübnan topraklarından çekilmesi için baskı yapılmasını ve düşmanlıkların durdurulmasına ilişkin anlaşma hükümlerinin uygulanmasını denetleyecek mekanizma komitesinin derhal harekete geçirilmesini" talep etti. Avn, "İsrail'in çekilmesinin silah kontrolü kararının uygulanmasına yardımcı olacağını" yineledi.

Lübnan kabinesi, 5 Eylül Cuma günü Hizbullah'ı silahsızlandırmayı öngören ordu planını onayladı ve Ordu'nun silah kontrolü uygulamalarına başlayacağını açıkladı. Ancak uygulamanın ne zaman başlayacağı belirtilmedi ve Ordu'nun sınırlı imkanlara sahip olduğuna dikkat çekildi.

Avn: "ABD'nin Lübnan Ordusu'na verdiği sürekli destek çok önemli"

Avn ayrıca, "ABD'nin Lübnan Ordusu'na verdiği sürekli desteğin, zorlu ekonomik koşullara rağmen üstlendiği sayısız görevi yerine getirmesini sağlamasının önemini" vurguladı. Cooper ise Lübnan Ordusu'nun çalışmaları "olağanüstü" bulduğunu belirtti.

Lübnan Ordusu Komutanı Rodolphe Heikal da Cooper ile görüşerek, Lübnan ve bölgedeki genel durumu ve mevcut zorluklar ışığında Lübnan Ordusu'na destek yollarını ele aldı.