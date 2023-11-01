ABD Heyeti Hubei'yi Ziyaret Etti

ABD'nin önde gelen eyaletlerinin belediye başkanlarından oluşan bir heyet, Çin'in Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'ı ziyaret etti. Heyet, yeşil kalkınma, dostane işbirliği ve çevre koruma gibi konularda görüşmelerde bulundu. Ayrıca, çevre işbirliği ve Çin-ABD dostluğunun geliştirilmesi konularında bir yuvarlak masa toplantısı yapıldı.

WUHAN, 1 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin önde gelen eyaletlerinin belediye başkanlarından oluşan 13 kişilik bir heyet, Salı günü Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'ı ziyaret etti.

ABD'li heyet, Çin Halkının Yabancı Ülkelerle Dostluk Derneği'nin daveti üzerine ülkeye bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Heyet, Hubei eyaletindeki sekiz kentten yetkililerle yeşil kalkınma ve dostane işbirliği gibi konularda görüşmelerde bulundu. Ayrıca, Salı günü öğleden sonra çevre işbirliği ve Çin-ABD dostluğunun geliştirilmesi konularına odaklanan bir yuvarlak masa toplantısı yapıldı.

Hubei Vali Yardımcısı Wu Haitao, Hubei ile dost ABD eyaletleri arasında ekonomik ve ticari işbirliği, eğitim işbirliği ve halklar arası etkileşim alanlarında elde edilen başarıların altını çizdi.

Wu, Hubei ile ABD'nin önde gelen eyalet ve kentleri arasındaki çevre koruma, halk sağlığı ve kültürel eğitim işbirliklerinin daha da derinleşmesini umduğunu söyledi. Yetkili, karşılıklı güveni güçlendirmek, Çin ve ABD arasındaki dostluğu derinleştirmek ve halklar arası etkileşimi ilerletmek istediklerini belirtti.

ABD heyetinin başkanı ve Indiana eyaletine bağlı Carmel kentinin belediye başkanı Jim Brainard, dünya genelinde tüm belediye başkanlarının, kendilerini, yönettikleri kentin sakinlerinin yaşamlarını iyileştirmeye adadığını söyledi. Brainard, kentlerin vatandaşlarına fayda sağlamak üzere diğer ülkelerdeki kentlerin deneyim ve uygulamalarından bilgi edinmek, halklar arasındaki bağları güçlendirmek ve çeşitli alanlarda işbirliğini genişletmek için açık fikirli bir yaklaşım benimsemesi gerektiğine işaret etti.

Xiangyang Belediye Başkanı Wang Taihui ve Brainard, Salı günü iki kent arasında kardeşlik ilişkisi kurulması için bir anlaşma imzaladı.

ABD'li heyet, iki günlük Hubei ziyaretleri sırasında ayrıca bir yeni enerjili araç şirketinde incelemelerde bulunacak ve Wuhan Üniversitesi'ndeki öğrencilerle bir araya gelecek.