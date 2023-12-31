ABD helikopterlerine Husiler tarafından saldırı düzenlendi

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), MAERSK HANGZHOU adlı konteyner gemisine ve bölgeye intikal eden ABD helikopterlerine Husiler tarafından 4 tekne ile saldırı düzenlendiğini duyurdu. Teknelerden 3'ünün ABD helikopterlerince batırıldığı, birinin ise bölgeden kaçtığı aktarıldı.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "MAERSK HANGZHOU adlı konteyner gemisi 24 saatten kısa bir süre içinde ikinci kez imdat çağrısında bulunarak İran destekli dört küçük Husi teknesinin saldırısına uğradığını bildirdi. Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerden gelen küçük tekneler MAERSK HANGZHOU'ya hafif silahlarla ateş açarak geminin 20 metre yakınına kadar yaklaşmış ve gemiye çıkmaya çalışmışlardır. MAERSK HANZGHOU gemisinde bulunan sözleşmeli bir güvenlik ekibi ateşe karşılık verdi. USS Eisenhower ve USS Gravely'den kalkan ABD helikopterleri imdat çağrısına cevap vermiştir. Tekneler, ABD helikopterlerine hafif silahlarla ateş açmıştır. ABD Donanmasına ait helikopterler meşru müdafaa kapsamında ateşe karşılık vererek dört küçük tekneden 3'ünü batırmış ve mürettebatını öldürmüştür. Dördüncü tekne bölgeden kaçmıştır. ABD personeline ya da ekipmanına herhangi bir zarar gelmemiştir" denildi.

FÜZEYLE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

CENTCOM, bu sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada, yine MAERSK HANGZHOU adlı gemiye füze saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu. Açıklamada, "30 Aralık'ta yaklaşık 20.30 sıralarında, MAERSK HANGZHOU konteyner gemisi güney Kızıldeniz'den geçerken bir füze tarafından vurulduklarını bildirdi. Singapur bandıralı, Danimarka tarafından işletilen konteyner gemisi yardım talebinde bulundu ve USS Gravely ve USS Laboon gemiye yardım etti. Geminin seyire elverişli olduğu ve herhangi bir yaralanma olmadığı bildirilmiştir. USS Gravely karşılık verirken Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerden gemilere doğru ateşlenen iki gemisavar balistik füzeyi vurdu. Bu, 19 Kasım'dan bu yana Husiler tarafından uluslararası deniz taşımacılığına yapılan 23'üncü yasadışı saldırıdır" ifadelerine yer verilmişti.