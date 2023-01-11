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ABD havacılık idaresi: Ülkede uçuşlar kademeli olarak yeniden başlayacak

Dünya Haberleri

ABD havacılık idaresi: Ülkede uçuşlar kademeli olarak yeniden başlayacak

ABD sivil havacılık otoritesi Federal Havacılık Yönetimi (FAA) pilotları uçuş rotalarındaki potansiyel tehlikelere karşı uyaran uçuş kontrol sistemindeki (NOTAMS) teknik bir arıza nedeniyle durdurulan iç hat uçuşlarının kademeli olarak tekrar başladığını duyurdu.

ABD sivil havacılık otoritesi Federal Havacılık Yönetimi (FAA) pilotları uçuş rotalarındaki potansiyel tehlikelere karşı uyaran uçuş kontrol sistemindeki (NOTAMS) teknik bir arıza nedeniyle durdurulan iç hat uçuşlarının kademeli olarak tekrar başladığını duyurdu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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