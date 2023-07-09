ABD Hava Saldırısında 10 Eş-Şebab Üyesi Öldürüldü
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ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Somali'nin Aşağı Cuba bölgesinde düzenlediği hava saldırısında, terör örgütü Eş-Şebab mensubu 10 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Saldırı, Somali ordusu ile Eş-Şebab arasındaki çatışmanın ardından gerçekleştirildi. Hava saldırısında sivil kayıp olmadığı belirtildi. Somali hükümeti ise operasyonda 40 Eş-Şebab militanının öldürüldüğünü duyurdu.
ABD Afrika Komutanlığının (AFRICOM), Somali'nin Aşağı Cuba bölgesinin Afmadow kentinde düzenlediği hava saldırısında, terör örgütü Eş-Şebab mensubu 10 kişinin öldürüldüğü bildirildi.
AFRICOM'dan yapılan açıklamada, Somali ordusu ile Eş-Şebab arasında çıkan çatışmanın ardından bölgeye hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.
Hava saldırısında, 10 Eş-Şebab militanının etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, sivil kayıp olmadığı kaydedildi.
Öte yandan Somali hükümeti ise Aşağı Cuba bölgesinde düzenlenen operasyonda, 40 Eş-Şebab militanının öldürüldüğünü duyurdu.