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ABD Hava Saldırısında 10 Eş-Şebab Üyesi Öldürüldü

ABD Hava Saldırısında 10 Eş-Şebab Üyesi Öldürüldü

Dünya Haberleri

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Somali'nin Aşağı Cuba bölgesinde düzenlediği hava saldırısında, terör örgütü Eş-Şebab mensubu 10 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Saldırı, Somali ordusu ile Eş-Şebab arasındaki çatışmanın ardından gerçekleştirildi. Hava saldırısında sivil kayıp olmadığı belirtildi. Somali hükümeti ise operasyonda 40 Eş-Şebab militanının öldürüldüğünü duyurdu.

ABD Afrika Komutanlığının (AFRICOM), Somali'nin Aşağı Cuba bölgesinin Afmadow kentinde düzenlediği hava saldırısında, terör örgütü Eş-Şebab mensubu 10 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

AFRICOM'dan yapılan açıklamada, Somali ordusu ile Eş-Şebab arasında çıkan çatışmanın ardından bölgeye hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Hava saldırısında, 10 Eş-Şebab militanının etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, sivil kayıp olmadığı kaydedildi.

Öte yandan Somali hükümeti ise Aşağı Cuba bölgesinde düzenlenen operasyonda, 40 Eş-Şebab militanının öldürüldüğünü duyurdu.

Kaynak: AA / Ömer Erdem - Dünya

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