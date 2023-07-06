ABD Hava Kuvvetleri, Rus Savaş Uçaklarının İHA'lara Yaklaşmasıyla İlgili Görüntüleri Yayınladı

ABD Hava Kuvvetleri, Rus savaş uçaklarının Suriye üzerinde ABD insansız hava araçlarına (İHA) yaklaşarak, uçuş yolunda işaret fişekleri attığı anların görüntülerini yayınladı. ABD hava kuvvetleri yetkilisi olayla ilgili 'Suriye'deki Rus güçlerini bu pervasız davranışlarına son vermeye ve profesyonel bir hava kuvvetinden beklenen davranış standartlarına uymaya çağırıyoruz' dedi.