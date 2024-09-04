Üye Girişi
Haberler

ABD, Hamas liderleri hakkında suç duyurusunda bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Adalet Bakanlığı, İsrail'e düzenlenen saldırılar nedeniyle Hamas liderleri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Suç duyurusunda, İran ve Lübnan Hizbullah'ının Hamas üyelerine mali destek ve silah sağladığı iddiaları da yer aldı.

(ANKARA) - ABD Adalet Bakanlığı, 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırılar nedeniyle Yahya Sinwar başta olmak üzere diğer Hamas liderleri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

ABD Başsavcısı Merrick Garland, 3 Eylül Salı günü Hamas üyesi altı kişinin "ABD vatandaşlarını öldürmek, terörizmin finansmanını sağlamak için komplo kurmak ve kitle imha silahları kullanmakla" suçlandığına ilişkin bir açıklama yaptı.

7 maddelik suç duyurusunda, İran ve Lübnan Hizbullah'ını da Hamas üyelerine askeri malzemeler de dahil olmak üzere mali destek ve silah sağladığına ilişkin iddialara da yer verildi. Garland, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şikayetimizde de belirtildiği gibi, silahlarla, siyasi destekle, İran hükümetinin finansmanıyla ve Hizbullah'ın desteğiyle donanmış bu sanıklar, Hamas'ın İsrail devletini yok etme ve bu amaca hizmet eden sivilleri öldürme çabalarına öncülük etti" dedi.

Haniye'nin de adı suç duyurusunda var

Suç duyurusunda, içlerinde İran'da suikast sonucu öldürülen İsmail Haniye de dahil olmak üzere üçü ölü toplamda altı sanığın adı yer alıyor. Yaşayan sanıklar arasında Gazze'de saklandığına inanılan Sinwar, Doha'da yaşayan ve Hamas'ın siyasi ofisinde yetkili olan Halid Meşal ve Lübnan'da yaşayan üst düzey Hamas yetkilisi Ali Baraka var.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan bir yetkiliye göre, ABD savcıları şubat ayında Hamas'ın bahsi geçen 6 ismine karşı suç duyurusunda bulundu ancak Haniye'yi yakalama umuduyla şikayeti gizli tuttu. Haniye'nin suikast sonucu ölümünün ardından Adalet Bakanlığı, suçlamaları kamuoyuna açıklamaya karar verdi.

ABD'den 6 rehine infazının "acil ateşkes görüşmeleri" çağrısı

Suç duyurusunda, 7 Ekim saldırıları, Hamas'ın tarihindeki "en şiddetli, büyük ölçekli terör saldırısı" olarak tanımlandığı bildirildi.

Suç duyurusu, Beyaz Saray'ın, Gazze'de yaklaşık 11 aydır devam eden savaşı sona erdirmek için Mısır ve Katarlı mevkidaşlarıyla yeni bir ateşkes ve rehine anlaşması teklifi hazırladığını açıklamasının ardından geldi. Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, 6 rehinenin yakın zamanda "infaz edilmesinin" görüşmelerdeki "aciliyet duygusunu" vurguladığını söyledi.

Kaynak: ANKA / Dünya

Uluslararası İlişkiler Adalet Bakanlığı Politika Lübnan İsrail Güncel Dünya İran

Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı

Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı

 MEB'den yeni düzenleme! Aradığınız öğrenciye artık ulaşılamayacak

MEB'den yeni düzenleme! Aradığınız öğrenciye artık ulaşılamayacak

 Büyük tartışma yaratan İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villanın yıkımına başlandı

Büyük tartışma yaratan İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villanın yıkımına başlandı
Servis fiyatlarından yaka silken aileler, 'paylaşımlı taşıma' sistemini hayata geçirdi

Servis fiyatlarından yaka silken aileler, 'paylaşımlı taşıma' sistemini hayata geçirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Engin- Dilat Polat davası ne zaman? Dilan ve Engin Polat davası bugün saat kaçta? Brawl Stars ne zaman açılacak? Brawl Stars kapanacak mı, erişim engeli gelecek mi? 4 Eylül 2024 son dakika gelişmesi... NFT ÇÖKTÜ MÜ? NFT neden düşüyor? 4 Eylül NFT ile ilgili son gelişmeler... KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 4 EYLÜL 2024 SORGULAMA KYK yurt başvurusu nasıl, nereden sorgulanır? e-Devlet sorgulama ekranı! İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa olayı nedir? İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa kimin? Akdeniz'de deprem mi oldu? Deprem ne zaman, sata kaçta oldu? Depremin büyüklüğü ne? 4 Eylül deprem gelişmeleri... Diyarbakır Silvan'da ne oldu? Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney kimdir? TRT 1 YAYIN AKIŞI 4 Eylül TRT'de hangi diziler var? Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve programlar var? TRT FREKANS BİLGİLERİ... GALLER- TÜRKİYE MAÇI! Galler- Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Galler-Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı hangi kanalda? 4 EYLÜL ALTIN FİYATLARI Gram altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım tam altın kaç TL? Aybüke öğretmen olayı nedir? Şehit Aybüke öğretmen ne zaman öldürüldü? Şenay Aybüke Yalçın kimdir?
title