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ABD, Güney Kore ve Japonya Uzay Güvenliği İşbirliğini Artırmak İçin İlk Çalışma Toplantısını Gerçekleştirdi

ABD, Güney Kore ve Japonya Dışişleri Bakanlıklarından yetkililer, uzay güvenliği konusunda işbirliğini artırmak için Seul'de bir araya geldi. Bu toplantı, ağustosta yapılan zirvede verilen taahhütlerin bir parçası olarak gerçekleştirildi.