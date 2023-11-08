ABD, Güney Kore ve Japonya Uzay Güvenliği İşbirliğini Artırmak İçin İlk Çalışma Toplantısını Gerçekleştirdi
- Güncelleme:
Dünya Haberleri
ABD, Güney Kore ve Japonya Dışişleri Bakanlıklarından yetkililer, uzay güvenliği konusunda işbirliğini artırmak için Seul'de bir araya geldi. Bu toplantı, ağustosta yapılan zirvede verilen taahhütlerin bir parçası olarak gerçekleştirildi.
ABD, Güney Kore ve Japonya, uzay güvenliği alanında işbirliklerini artırma konusunda ilk çalışma toplantısını yaptı.
Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD, Güney Kore ve Japonya Dışişleri Bakanlıklarından yetkililer, Seul'de bir araya geldi.
Uzay güvenliği konusunda ilk kez çalışma toplantısı düzenleyen yetkililer, ağustosta 3 ülkenin liderleri arasında yapılan zirvede verilen taahhütler kapsamında, bu alandaki işbirliğini ele aldı.
Kaynak: AA / Dünya