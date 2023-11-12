ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik ve Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı füze uyarı bilgilerini eş zamanlı olarak paylaşacakları mekanizmanın gelecek ay devreye gireceğini açıkladı.

ABD, Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore tehditlerine karşı füze uyarı bilgilerini paylaşacak

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik ve Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru bir araya geldikleri toplantıda, Kuzey Kore'nin tehditlerine ilişkin füze uyarı bilgilerini eş zamanlı olarak paylaşacakları mekanizmanın gelecek ay devreye gireceğini bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Austin, Shin ve Kihara'nın katıldığı toplantıda, bölgesel güvenlik sorunları ve füze uyarı verilerinin eş zamanlı paylaşımına ilişkin konular gündeme geldi.

Kuzey Kore'nin artan nükleer faaliyetlerine de değinilen toplantıya Austin ve Shin Güney Kore'nin başkenti Seul'den, Kihara ise çevrim içi katıldı.

Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı, füze uyarı verilerinin eş zamanlı paylaşılmasına olanak sağlayacak mekanizmanın test aşamasının sonunda olduğu ifade edilen toplantıda, söz konusu mekanizmanın aralık sonuna kadar tam olarak faaliyete geçirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Camp David Zirvesi

ABD, Güney Kore ve Japonya liderleri, Camp David'de, Kuzey Kore'nin oluşturduğu tehdide karşı 18 Ağustos'ta düzenlenen üçlü zirvede bir araya gelmişti.

Zirve sonrasında Pasifik'teki güvenlik tehditlerine karşı ABD, Japonya ve Güney Kore'nin çeşitli alanlarda üçlü işbirliklerini genişletme taahhüdü verilmişti.