ABD, Güney Kore ve Japonya Kuzey Kore'nin Uydu Yerleştirme Girişimini Kınadı

ABD, Güney Kore ve Japonya dışişleri bakanları, Kuzey Kore'nin balistik füze teknolojisini kullanarak yörüngeye uydu yerleştirme girişimini şiddetle kınadı. Bakanlar, bu girişimin BMGK kararlarının ihlali anlamına geldiğini ve bölgenin istikrarını olumsuz etkilediğini belirtti. Uluslararası topluluğa birlikte hareket etme çağrısı yapıldı.