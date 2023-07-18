ABD, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'un Ukrayna ziyaretinden memnun

ABD yönetimi, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'ün Ukrayna'ya yaptığı sürpriz ziyaretten memnuniyetini dile getirdi. Yoon'un ziyaretinin Rusya'nın Ukrayna'ya verdiği zararı görmesi açısından önemli olduğunu belirten ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD'nin tüm ülkeleri Ukrayna'yı desteklemeye çağırdığını ifade etti. Yoon, Ukrayna'ya 150 milyon dolarlık destek sağlayacağını açıklamıştı.