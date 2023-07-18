ABD, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'un Ukrayna ziyaretinden memnun
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ABD yönetimi, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'ün Ukrayna'ya yaptığı sürpriz ziyaretten memnuniyetini dile getirdi. Yoon'un ziyaretinin Rusya'nın Ukrayna'ya verdiği zararı görmesi açısından önemli olduğunu belirten ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD'nin tüm ülkeleri Ukrayna'yı desteklemeye çağırdığını ifade etti. Yoon, Ukrayna'ya 150 milyon dolarlık destek sağlayacağını açıklamıştı.
ABD yönetiminin, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'ün 15 Temmuz'da Ukrayna'ya yaptığı sürpriz ziyaretinden memnun olduğu bildirildi.
Yonhap'ın haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, basın toplantısında, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'un " Rusya'nın Ukrayna'ya verdiği zararı bizzat görmesinin önemli olduğunu" düşündüklerini söyledi.
Miller, Yoon'un ziyaretinden memnun olduklarını belirterek, ABD'nin tüm ülkeleri savaşta Ukrayna'yı desteklemeye çağırdığını kaydetti.
Yoon, 15 Temmuz'da Ukrayna'ya sürpriz ziyarette bulunmuştu.
Ziyaretinde Ukrayna'ya 150 milyon dolar destek sağlayacağını açıklayan Yoon, geçen sene bu desteğin 100 milyon dolar olduğunu belirtmişti.
Yoon, Ukrayna'nın barış formülünü desteklediklerini ve uygulanmasına yardımcı olmaya çalıştıklarını dile getirmişti.