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ABD: Gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız

Dünya Haberleri

ABD: Gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye'de bu sabah erken saatlerde 10 ilde etkili olan 7.4'lük depremle ilgili açıklama yaparak ABD'nin her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye'de bu sabah erken saatlerde 10 ilde etkili olan 7.4'lük depremle ilgili açıklama yaparak ABD'nin her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Açıklamada "ABD, bugün Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı deprem haberlerinden derin endişe duyuyor. Gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız. Başkan Biden, en çok etkilenenlere yardım etmek adına ABD'nin müdahale seçeneklerini değerlendirmeleri için USAID ve diğer federal hükümet ortaklarına talimat verdi. Türkiye Hükümeti ile koordineli olarak durumu yakından izlemeye devam edeceğiz" denildi. USAID, ABD'nin uluslararası kalkınma ajansıdır ve sivil dış yardım ile kalkınma yardımını yönetmekle sorumlu bağımsız bir kuruluşdur.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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