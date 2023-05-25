ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley: Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları verilecek

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ukrayna'ya verilecek olan F-16 savaş uçaklarına değinerek, 'Rusya ile havada mücadele edecekseniz, önemli miktarda dördüncü ve beşinci nesil savaş uçağına ihtiyacınız olacak' dedi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ukrayna'ya verilecek olan F-16 savaş uçaklarına değinerek, "Rusya ile havada mücadele edecekseniz, önemli miktarda dördüncü ve beşinci nesil savaş uçağına ihtiyacınız olacak" dedi.

Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının ardından ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, ortak basın toplantısı düzenledi. Austin, Avrupalı müttefiklerin Ukrayna kuvvetlerini F-16 savaş uçağı konusunda eğitmek için koordineli bir program geliştirdiğini belirterek, müttefiklerin Ukraynalı pilotların eğitime ek olarak uçakların bakımının yapabilmesi ve yeterli cephaneye sahip olunması gerektiğini kabul ettiğini ifade etti. Austin, hava savunma sistemlerinin, hava sahasını kontrol etmek için Ukrayna'nın en çok ihtiyaç duyduğu silahlar olduğunu vurguladı.

Hollanda ve Danimarka'nın Ukraynalı pilotların eğitimi konusunda ABD ile birlikte çalıştıklarını belirten Austin, Norveç, Belçika, Portekiz ve Polonya'nın da eğitimlere katkıda bulunmayı teklif ettiğini açıkladı. Müttefiklerin genel çabaya katkıda bulunmak için bir fon oluşturacağını ifade eden Austin, "Daha fazla ülkenin bu önemli girişime katılmasını bekliyoruz" dedi.

Eğitimlerin önümüzdeki haftalarda başlayacağını umduklarını belirten Austin, bu eğitimlerin uzun vadede Ukrayna Hava Kuvvetlerinin yeteneklerini daha da güçlendirecek ve geliştireceğini ifade etti.

"10 adet F-16'nın bakımı dahil 2 milyar dolara mal olabilir"

Genelkurmay Başkanı Milley ise, savaşta sihirli silahlar olmadığını belirterek, 10 adet F-16'nın bakımı dahil 2 milyar dolara mal olabileceğini söyledi. Milley, "Ruslar, bin tane dördüncü ve beşinci nesil savaş uçağına sahipler, bu yüzden Rusya ile havada mücadele edecekseniz, önemli miktarda dördüncü ve beşinci nesil savaş uçağına ihtiyacınız olacak" dedi.

Müttefiklerin önce Ukrayna'ya savaş alanını korumak için önemli miktarda entegre hava savunması sağlayarak doğru olanı yaptığını söyleyen Milley, F-16'ların Ukrayna'nın hava savunma kapasitesinde önemli bir rol oynayacağını fakat gerekli boyutta, kapsamda ve ölçekte bir hava kuvveti inşa etmenin oldukça uzun zaman alacağına dikkat çekti.

"Ukraynalılardan Rusya topraklarına yönelik doğrudan saldırılarda ABD tarafından sağlanan teçhizatı kullanmamalarını istedik"

ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı askeri teçhizatın Rus topraklarında kullanıldığı yönündeki iddialara değinen Milley, ABD'nin uzun süredir Ukrayna'dan Rusya toprakları içinde ABD tarafından sağlanan askeri teçhizatı kullanmamasını istediğini söyledi. Ofisinin geçtiğimiz pazartesi günü Rusya'nın Belgorod bölgesindeki milisler tarafından sınır ötesi bir saldırıda kullanılan araçlara ve askeri teçhizata ait görüntüleri incelediğini belirten Milley, "Aynı videoyu izledim, bunun ABD tarafından sağlanan ekipman olup olmadığını, saldırının niteliğinin ne olduğunu, kimin kime ne yaptığını şu anda size kesin olarak söyleyemem. Bunu şu anda kesin olarak söyleyemem, ancak Ukraynalılardan Rusya topraklarına yönelik doğrudan saldırılar için ABD tarafından sağlanan teçhizatı kullanmamalarını istediğimizi söyleyebilirim" dedi.

"Bu ABD ile Rusya arasında bir savaş değil"

Rusya'nın Şubat 2022'deki işgalinin ardından ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteğe getirilen kısıtlamaların Ukrayna kuvvetlerin Ukrayna içindeki Rus güçlerine karşı nefsi müdafaasını sağlamayı amaçladığını belirten Milley, "Neden? Çünkü istemiyoruz. Bu Ukrayna'nın savaşı. Bu ABD ile Rusya arasında bir savaş değil. NATO ile Rusya arasında bir savaş değil" dedi.

Biden, F-16'lar için Zelenskiy'den güvence almıştı

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz hafta Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den Batı tarafından sağlanan F-16 savaş uçaklarını Rusya topraklarına karşı saldırılarda kullanmayacağına dair "kesin bir güvence" aldığını açıklamıştı. - WASHINGTON