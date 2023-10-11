ABD, Gazze'deki sivillerin tahliyesi için güvenli koridor açmayı görüşüyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gazze'deki sivillerin güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için Mısırlı ve İsrailli taraflarla görüşüldüğünü açıkladı. Ayrıca, Başkan Biden'ın İsrail'e Amerikan uçaklarının ihtiyaçlara göre ineceği sözünü verdiği belirtildi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gazze'deki siviller için güvenli bir tahliye koridorunun açılması konusunda Mısırlı ve İsrailli taraflarla görüşüldüğünü açıkladı. Sullivan ayrıca Başkan Biden'ın Netanyahu'ya 'Amerikan uçaklarının ihtiyaçlara göre İsrail'e ineceği sözünü' verdiğini belirtti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan dün Beyaz Saray'da yapılan günlük basını bilgilendirme toplantısında İsrail-Filistin çatışmasına dair bazı açıklamalarda bulundu. Sullivan Gazze'deki sivillerin güvenli bir şekilde Mısır'a tahliye edilmesi konusunda gelen soruya ise "Bu konuyu İsrail'deki ve Mısır'daki muhataplarımızla da görüşüyoruz.

Siviller için güvenli geçiş ve benzeri konulara girmeden, ABD hükümetinin operasyonel olarak bunu nasıl yapacağımızı ele aldığı bir şey olduğunu söyleyeceğim.

Ancak bunun ayrıntıları operasyonel kurumlar arasında görüşülmekte olan bir konu ve şu anda bu konuda kamuoyuyla çok fazla şey paylaşmak istemiyorum" dedi.

ABD UÇAKLARI İHTİYAÇLARLA İSRAİL'E İNECEK

Sullivan, İsrail'de hayatını kaybeden ABD vatandaşlarıyla ilgili "Binden fazla erkek, kadın ve çocuk evlerinde, sokaklarında, çölde katledildi- ve aralarında en az 14 Amerikalı da vardı" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda sürekli görüştüğünü belirterek İsrail'e yapılacak savunma yardımı konusunda şu açıklamayı yaptı;

" Amerika Birleşik Devletleri, Demir Kubbe için mühimmat ve önleme araçlarını arttırdı. Başkan kısa bir süre önce Başbakan Netanyahu ile görüşerek İsrail'in ihtiyaç duyacağı ilave kabiliyetler hakkında konuştu. ve önümüzdeki günlerde Amerikan uçaklarının bu kabiliyetlerle İsrail'e ineceği sözünü verdi."

UÇAK GEMİSİ HAMAS İÇİN DEĞİL, DİĞER AKTÖR VE DEVLETLERE CAYDIRICILIK İÇİN GÖNDERİLDİ

"Ayrıca Başkan Biden'ın talimatıyla, ABD ordusu caydırıcılığımızı güçlendirmek için bir uçak gemisi taarruz grubunun Doğu Akdeniz'e taşınması da dahil olmak üzere bölgedeki kuvvet pozisyonunu güçlendirdi. Gerektiğinde ilave varlıkları da harekete geçirmeye hazırız.Açık olmama izin verin: Uçak gemisini Hamas için göndermedik. Uçak gemisini, bu savaşı genişletmek isteyebilecek diğer devletlere veya devlet dışı aktörlere açık bir caydırıcılık mesajı vermek için gönderdik."