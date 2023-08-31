ABD, Gabon'daki askeri darbeden derin endişe duyuyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gabon'da gerçekleşen askeri darbeden dolayı derin endişe duyduğunu açıkladı. Ordunun yönetime el koymasına karşı çıkan ABD, seçim sonuçlarına saygı gösterilmesi ve endişelerin diyalog yoluyla giderilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD, Afrika ülkesi Gabon'daki askeri darbeden derin endişe duyduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı açıklamada, "Ordunun yönetime el koymasına ya da yönetimin anayasaya aykırı şekilde el değiştirmesine şiddetle karşı çıkıyoruz." ifadesini kullandı.

Gabon'daki hükümet yetkililerinin serbest bırakılması çağrısında bulunan Miller, seçim sonuçlarına saygı gösterilmesi ve endişelerin diyalog yoluyla giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Miller, Gabon'da gerçekleşen askeri darbeden dolayı derin endişe duyduklarını belirtti.

Askerler yönetime el koydu

Orta Afrika ülkesi Gabon'da dün sabah erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

"Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" isimli askeri yönetim, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı.

CTRI liderliğine de Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema'nın getirildiği bildirilmişti.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmıştı.

Ülkede oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş, seçimin ardından oy sayım işlemi devam ederken internet kısıtlanmıştı.

Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.

Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.