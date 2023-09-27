ABD, Gabon'a yapılan dış yardım programlarını durdurdu

ABD yönetimi, Gabon'da ordunun yönetimi ele geçirmesinin ardından yapılan dış yardım programlarını geçici olarak durdurdu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gabon hükümetine fayda sağlayan bazı dış yardım programlarının durdurulduğunu açıkladı.

ABD yönetimi, 30 Ağustos'ta ordunun yönetimi ele geçirdiği Gabon'a yapılan dış yardım programlarını geçici olarak durdurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gabon'a yönelik yardım programlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Blinken, ABD hükümetinin, Gabon'da ordu mensuplarınca gerçekleştirilen "anayasaya aykırı" müdahaleyi değerlendirdiğini ve Gabon hükümetine fayda sağlayan bazı dış yardım programlarını durdurma kararı aldığını bildirdi.

Bu geçici tedbirin, Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECCAS), Afrika Birliği (AfB) ve diğer uluslararası ortakların attığı adımlarla tutarlı olduğunu belirten Blinken, ülkede ABD vatandaşlarına yönelik diplomatik ve konsolosluk hizmetleri dahil olmak üzere ABD hükümetinin operasyonel faaliyetlerini sürdürdüklerini aktardı.

Gabon'daki darbe

Gabon'da 30 Ağustos'ta ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

"Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" isimli askeri yönetim, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı.

CTRI liderliğine de Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema'nın getirildiği bildirilmişti.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmış, oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirmiş ve oy sayımı sürerken internete kısıtlama getirmişti.

Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.

Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.