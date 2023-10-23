ABD, Fransa, Almanya, İngiltere ve Kanada'dan İsrail-Filistin konusunda ortak açıklama

ABD, Fransa, İtalya, Almanya, İngiltere ve Kanada liderleri ortak bir açıklama yayınlayarak İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediklerininin altını çizdi ve bir kez daha uluslararası insancıl hukuka uyulması gerektiği çağrısında bulundu.

ABD, Fransa, İtalya, Almanya, İngiltere ve Kanada liderleri ortak bir açıklama yayınlayarak İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediklerininin altını çizdi ve bir kez daha uluslararası insancıl hukuka uyulması gerektiği çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau İsrail-Filistin konusunda ortak açıklama yayınladı. Liderler, İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediklerini yineleyerek sivillerin korunması da dahil olmak üzere uluslararası insancıl hukuka uyulması çağrısında bulundu.

REHİNELER DERHAL SERBEST BIRAKILMALI

Liderler yayınladıkları ortak açıklamada, serbest bırakılan 2 ABD vatandaşının geri dönüşünden memnun olduklarını ve tüm rehinelerin derhal serbest bırakılması gerektiğini belirtti. ABD Başkanı Joe Biden serbest bırakılan vatandaşlar ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından rehin alındıktan sonra serbest bırakılan iki Amerikalıyla konuştum. Hükümetlerinin onları tam olarak destekleyeceğini onlara bildirdim" ifadelerini kullandı.

ORTA DOĞU'DA İSTİKRAR KORUNACAK

Ortak açıklamada liderler, Gazze'deki ihtiyaç sahibi Filistinlilere ulaşan ilk insani yardımların geçişini memnuniyetle karşıladıklarını ve gerekli olan gıda, su, tıbbi bakım ve diğer yardımlara sürekli ve güvenli erişimin sağlanması amacıyla bölgedeki ortaklarıyla eş zamanlı çalışacaklarını taahhüt etti. Liderler ayrıca, çatışmanın yayılmasını önlemek, 'Orta Doğu'da istikrarı korumak' ve siyasi bir çözüm ve kalıcı barış için çalışmak üzere bölgedeki kilit ortaklar da dahil olmak üzere yakın diplomatik koordinasyonu sürdürme taahhüdünde bulunduklarını vurguladı.