ABD Eğitim Bakanlığı, 6 Milyar Dolarlık Eğitim Fonunu Serbest Bıraktı

ABD Eğitim Bakanlığı, Donald Trump yönetiminin 'inceleme' dolayısıyla askıya aldığı yaklaşık 6 milyar dolarlık eğitim fonunun serbest bırakılacağını duyurdu.

ABD Eğitim Bakanlığı, Donald Trump yönetiminin 'inceleme' dolayısıyla askıya aldığı yaklaşık 6 milyar dolarlık eğitim fonunun ilgili okullara aktaracağı bildirdi. Trump yönetimi, harcamaların Beyaz Saray'ın öncelikleriyle uyumlu olmasını sağlamak için gerçekleştirdiği inceleme sürecinde, 1 Temmuz'da yaklaşık 6 milyar dolarlık eğitim fonunu geçici olarak durdurmuştu.

Fonların askıya alınmasının ardından eğitimciler, Kongre üyeleri ve sendikalar, bu fonların ilgili programların yürütülmesi için okullara ivedilikle aktarılması talebinde bulunmuştu.