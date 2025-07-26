ABD Eğitim Bakanlığı, 6 Milyar Dolarlık Eğitim Fonunu Serbest Bıraktı

ABD Eğitim Bakanlığı, 6 Milyar Dolarlık Eğitim Fonunu Serbest Bıraktı
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ABD Eğitim Bakanlığı, Trump yönetiminin askıya aldığı yaklaşık 6 milyar dolarlık eğitim fonunun serbest bırakılacağını açıkladı. Fon, ilgili okullara aktarılacak.

ABD Eğitim Bakanlığı, Donald Trump yönetiminin 'inceleme' dolayısıyla askıya aldığı yaklaşık 6 milyar dolarlık eğitim fonunun serbest bırakılacağını duyurdu.

ABD Eğitim Bakanlığı, Donald Trump yönetiminin 'inceleme' dolayısıyla askıya aldığı yaklaşık 6 milyar dolarlık eğitim fonunun ilgili okullara aktaracağı bildirdi. Trump yönetimi, harcamaların Beyaz Saray'ın öncelikleriyle uyumlu olmasını sağlamak için gerçekleştirdiği inceleme sürecinde, 1 Temmuz'da yaklaşık 6 milyar dolarlık eğitim fonunu geçici olarak durdurmuştu.

Fonların askıya alınmasının ardından eğitimciler, Kongre üyeleri ve sendikalar, bu fonların ilgili programların yürütülmesi için okullara ivedilikle aktarılması talebinde bulunmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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