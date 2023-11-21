ABD Donanmasına bağlı uçak gemisi Güney Kore'ye geldi

Kuzey Kore'nin askeri uydu fırlatma hazırlığı yapması üzerine ABD Donanmasına bağlı USS Carl Vinson uçak gemisi Güney Kore'ye ulaştı. Güney Kore-ABD ittifakının savunma pozisyonunu gösteren bir adım olarak değerlendirilen bu hareket, dikkatleri üzerine çekti.

Kuzey Kore'nin, uzaya askeri uydu fırlatmaya hazırlandığını açıklamasının ardından ABD Donanmasına bağlı USS Carl Vinson uçak gemisi, Güney Kore'ye geldi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Denizcilik Operasyonları Merkezi Direktörü Tuğamiral Kim Ji-hoon, USS Carl Vinson uçak gemisinin, Busan kentindeki askeri üsse yanaştığını duyurdu.

Tuğamiral Kim, "ABD Donanmasına bağlı uçak gemisinin Busan'daki askeri üsse gelmesinin Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerine karşı Güney Kore-ABD ittifakının savunma pozisyonunun somut göstergesi olduğunu" vurguladı.

Uçak gemisinin Busan'daki askeri üsse, Kuzey Kore'nin 9 gün içine uzaya askeri uydu fırlatmaya hazırlandığını açıklamasını ardından gelmesi ise dikkati çekti.

Öte yandan, son olarak 2017'de ülkeye gelen USS Carl Vinson, bu yıl Güney Kore'ye gelen üçünü ABD uçak gemisi oldu.

Güney Kore, uydu fırlatma hazırlığındaki Kuzey'i yakından izliyor

Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jeon Ha-kyu, bugünkü basın toplantısında, bakanlığın askeri uydu fırlatma hazırlığındaki Kuzey Kore'yi yakından izlediğini ifade etmişti.

Jeon, askeri uydu fırlatması durumunda Kuzey Kore'nin, BM Güvenlik Konseyi kararlarını "açıkça ihlal edeceğini" vurgulayarak, bunun derhal durdurulması çağrısı yapmıştı.

Kuzey Kore'nin askeri uydu fırlatma girişimleri

Kuzey Kore, 31 Mayıs'ta askeri uydu fırlatma girişiminde bulunmuş, ancak taşıyıcı roket sistemindeki arıza nedeniyle deneme başarısız olmuştu. Pyongyang yönetimi, bu denemeyi yılın ilk yarısındaki "en ciddi hata" olarak tanımlamıştı.

Kuzey Kore, uluslararası kınamalara rağmen kısa sürede uydunun yeniden "doğru şekilde" fırlatılacağını duyurmuştu.

Pyongyang yönetimi, 23 Ağustos'ta da ikinci uydu fırlatma denemesini gerçekleştirmiş ancak bunun da başarısız olduğunu açıklamıştı.