ABD Donanması, Yemen Açıklarında Saldırıya Uğrayan Tankere Yanıt Verdi

ABD donanmasına ait bir geminin, kaptanı Türk olan Central Park adlı tankerin Yemen açıklarında saldırıya uğradığı gerekçesiyle yaptığı imdat çağrısına yanıt verdiği açıklandı.

ABD donanmasına ait bir geminin, kaptanı Türk olan Central Park adlı tankerin Yemen açıklarında saldırıya uğradığı gerekçesiyle yaptığı imdat çağrısına yanıt verdiği açıklandı.

AFP ve Reuters haber ajansları mürettebatın şu an güvende olduğu bilgisini verirken, tankerin akıbetine dair farklı bilgiler geliyor.

Tankerin İsrailli bir şirketle bağlantılı olduğu bilgisini veren AFP, tankerin silahlı kişilerin saldırısına uğradığını ancak mürettebatın şu anda güvende olduğunu belirtti.

AFP, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, tankerin akıbetininse belirsiz olduğunu aktardı.

Reuters ise ABD'li iki yetkiliye dayandırdığı haberinde tankerin de şu anda güvende olduğu bilgisini paylaştı.

İsmi gizli tutulan bir yetkili, USS Mason donanma gemisinin olaya müdahalesi ardından tankerin güvende olduğunu belirtti.

İngiltere merkezli Zodiac Maritime şirketine ait tanker fosforik asit taşıyor. En son Süveyş Kanalı'ndan geçerek Aden Körfezi'ne ulaşmıştı.

Tankerin şu anki konumu bilinmiyor.

Deniz yolu güvenlik şirketi Ambrey'in Zodiac Maritime'a dayandırdığı açıklamaya göre tankerin 22 kişilik mürettebatı arasında Rusya, Vietnam, Bulgaristan, Hindistan, Gürcistan ve Filipinler vatandaşları da bulunuyor.

Ambrey, olay öncesi Yemen'deki İran destekli Husi savaşçılarının, tankerin Yemen'in en büyük limanı olan Hudeyda'ya yanaştırılmaması halinde gemiye saldırı tehdidi yaptığını aktardı.

Husi yetkililerdense bir açıklama gelmedi.

Türkiye'den açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından TSİ 22:00 civarında yapılan ilk açıklamada "Zodiac Maritime firmasına ait Central Park isimli kimyasal tanker, Aden Körfezi Yemen açıklarında seyir yapar iken bu sabah saatlerinden itibaren iletişim kesilmiş olup geçen süre zarfında temas kurulamamıştır. Geminin kaçırıldığı değerlendirilmektedir" denildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, geminin Türk kaptanının Aydın Hasırcı ve 4. Kaptan'ın da Okan Yüksel olduğunu açıkladı.

Son açıklamada "ilgili şirket başta olmak üzere tüm birimlerle sürekli iletişim sağlanmaktadır" denildi.

Bloomberg ve Reuters, tankerin İsrailli milyarder Eyal Ofer'in şirketlerinden biri olan Zodiac Maritime tarafından işletildiğini aktardı.

Süveyş Kanalı'ndan geçtikten sonra saldırıya uğrayan tankerin rotası da açıklanmadı. Yaklaşık 20 bin metrik tonluk tanker Liberya bayrağı taşıyor.

İki haftada üçüncü olay

Son olay, son haftalarda İsrail bağlantılı gemileri hedef alan üçüncü olay.

ABD'li bir güvenlik yetkilisi İsrail'e ait bir kargo gemisinin Cuma günü Hint Okyanusu'nda İran'a ait olduğu düşünülen bir drone saldırısına uğradığını belirtti.

Bundan bir hafta önce de İsrail bağlantılı bir başka kargo gemisi Kızıl Denizi'n güneyinde Husilerce ele geçirilmişti.

Yemen'de savaşan İran destekli Husiler, İran'ın Gazze'deki saldırılarına karşı "direniş ekseninin" bir parçası olduklarını açıklamıştı.