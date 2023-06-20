ABD Donanması, Titanik'in enkazını ararken kaybolan denizaltının arama çalışmalarına destek verecek

ABD Donanması, Titanik'in enkazını ararken kaybolan denizaltının arama çalışmalarını desteklemek için uzman ve kurtarma sistemi göndereceğini açıkladı. Denizaltıda 5 kişi bulunuyor ve yaklaşık 40 saatlik oksijenleri kaldığı tahmin ediliyor. ABD Başkanı Joe Biden da gelişmeleri yakından takip ediyor.

ABD Donanması, 1912'de buz dağına çarparak batan Titanik'in Atlas Okyanusu'ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltının arama çalışmalarını desteklemesi için uzman ve kurtarma sistemi gönderileceğini bildirdi.

CNN'in haberine göre, ABD Donanmasından yapılan açıklamada, arama için uçak ya da küçük boyutlu gemilerin, ağır ve büyük nesnelerin deniz altından çıkarılması için tasarlanan "FADOSS" isimli gemi kurtarma sisteminin tahsis edileceği belirtildi.

Açıklamada, ekipman ve uzmanların, Sahil Güvenliği desteklemek üzere bu gece Kanada'daki Newfoundland Adası'nın St John's şehrine ulaşacağı aktarıldı.

ABD Sahil Güvenlikten yapılan açıklamada da kayıp denizaltının hem deniz yüzeyinde hem de su altında arandığı ancak yolcuların yaklaşık 40 saatlik oksijenlerinin kaldığının tahmin edildiği kaydedildi.

Biden, gelişmeleri yakından takip ediyor

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın da kaybolan denizaltıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD ve Kanada'dan ekiplerin ortak arama çalışmalarına işaret ederek, Biden'ın ABD Sahil Güvenliğinin arama çalışmalarına devam etmesini istediğini aktardı.

Kirby, "ABD Donanmasının ihtiyaç duyulması ihtimaline karşın beklemede olduğunu" vurgulayarak, "ABD Başkanı dahil hepimizin aklı, gemideki mürettebat ve endişeli aile üyelerinde. Aramaya devam edeceğiz, arama çalışmalarını sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kayıp denizaltında 5 kişi var

Denizaltıdakilerin havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet olduğu biliniyor.

Denizaltıyla Titanik'in enkazına dalışın dahil olduğu 8 günlük gezi biletinin 250 bin dolar olduğu belirtiliyor.

Titanik, Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü

"Asla batmayacağı" iddia edilen lüks yolcu gemisi Titanik, 10 Nisan 1912'de 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla New York'a gitmek üzere İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkmıştı.

Gemi, 15 Nisan 1912'de bir buz dağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü.

Kazada 1500'den fazla kişi yaşamını yitirmişti, bunlardan bazıları buz gibi soğuk sularda donarak can vermişti. Gemide sadece 1178 kişiye yetecek kadar filika bulunuyordu. Birkaç saat sonra kaza yerine ulaşan Carpathia gemisi 710 kişiyi kurtarmıştı.

Çok sayıda romana ve filme konu Titanik'in enkazı, 1985'te Newfoundland bölgesinin 645 kilometre açığında deniz bilimci Robert Ballard tarafından bulunmuştu. 1987-2004 yıllarında yapılan dalışlarda, batıktan çok sayıda eşya çıkarılmıştı.