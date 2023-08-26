ABD Donanması'nın en yeni uçak gemisi Antalya'da tatbikat gerçekleştirdi

ABD Donanması'nın en yeni uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve TCG Anadolu, Antalya'da ortak tatbikat gerçekleştirdi. BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, uçak gemisinde incelemelerde bulundu.

ABD Donanması'nın en yeni, dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve TCG Anadolu, Antalya'da tatbikat gerçekleştirdi. Ortak tatbikata davet edilen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, uçak gemisinde incelemelerde bulunduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Türk donanmasının amiral gemisi TCG Anadolu'yla, Doğu Akdeniz'de birlikte tatbikat gerçekleştiren ABD'ye ait uçak gemisi USS Gerald R. Ford, Antalya açıklarında demirledi. Ortak tatbikata davet edilen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ABD donanması envanterinde bulunan savaş uçaklarının iniş ve kalkışlarını inceledi. Selçuk Bayraktar, USS Gerald R. Ford uçak gemisinde yapılan tatbikatlara katılarak o anları kayıt altına aldı. Tatbikatı sosyal medya hesabından paylaşan Bayraktar, "Türk donanmamızın amiral gemisi TCG Anadolu ile gerçekleştirilen ortak tatbikatta, davet üzerine USS Gerald R. Ford uçak gemisini ziyaret ettik. Bizleri misafir eden heyete içten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.