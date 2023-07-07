ABD Donanması, İran Devrim Muhafızları'nın Uluslararası Sularda Bir Ticari Gemiyi El Koyduğunu Açıkladı

ABD Donanması, İran Devrim Muhafızları'nın Basra Körfezi'ndeki uluslararası sularda bir ticari gemiye zorla el koyduğunu duyurdu. El konulan geminin kaçakçılık yaptığı düşünülüyor ve ABD Donanması durumu izlemeye karar verdi. ABD kuvvetleri, Ortadoğu'nun kritik sularında yasal deniz trafiğinin seyir haklarını korumaya hazır olduğunu belirtti.