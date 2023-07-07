ABD Donanması, İran Devrim Muhafızları'nın Uluslararası Sularda Bir Ticari Gemiyi El Koyduğunu Açıkladı
Dünya Haberleri
ABD Donanması, İran Devrim Muhafızları'nın Basra Körfezi'ndeki uluslararası sularda bir ticari gemiye zorla el koyduğunu duyurdu. El konulan geminin kaçakçılık yaptığı düşünülüyor ve ABD Donanması durumu izlemeye karar verdi. ABD kuvvetleri, Ortadoğu'nun kritik sularında yasal deniz trafiğinin seyir haklarını korumaya hazır olduğunu belirtti.
NEW ABD Donanması, İran Devrim Muhafızları'nın Basra Körfezi'ndeki uluslararası sularda bir ticari gemiye zorla el koyduğunu açıkladı.
ABD 5. Filo sözcüsü Komutan Tim Hawkins, el konulan geminin kaçakçılık yaptığının düşünüldüğünü belirtti.
ABD Donanmasının durumu izlediğini ve el koymaya müdahil olmamaya karar verdiğini belirten Hawkings, ABD kuvvetlerinin tetikte ve Ortadoğu'nun kritik sularında yasal deniz trafiğinin seyir haklarını korumaya hazır olduğunu kaydetti.
Söz konusu geminin bir imdat çağrısı yapmadığına dikkat çekilerek, kaçakçılık iddialarının muhtemelen doğru olduğu tahmininde bulunuldu.