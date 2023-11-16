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ABD Donanma Gemisi Yemen'den Gönderilen Dronu Düşürdü

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Yemen'den Kızıldeniz'de bulunan ABD donanma gemisi istikametine doğru gönderilen dronu düşürdüğünü duyurdu. Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD donanmasına bağlı USS Thomas Hudner destroyer gemisinin Kızıldeniz'deki uluslararası sularda geçiş yaptığı sırada hedef alındığı belirtildi. Olayda, ABD donanma gemisinde herhangi bir hasar oluşmadığı bildirildi.