ABD Donanma Gemisi Yemen'den Gönderilen Dronu Düşürdü
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Yemen'den Kızıldeniz'de bulunan ABD donanma gemisi istikametine doğru gönderilen dronu düşürdüğünü duyurdu. Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD donanmasına bağlı USS Thomas Hudner destroyer gemisinin Kızıldeniz'deki uluslararası sularda geçiş yaptığı sırada hedef alındığı belirtildi. Olayda, ABD donanma gemisinde herhangi bir hasar oluşmadığı bildirildi.
NEW ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Yemen'den Kızıldeniz'de bulunan ABD donanma gemisi istikametine doğru gönderilen dronu düşürdüğünü duyurdu.
Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD donanmasına bağlı USS Thomas Hudner destroyer gemisinin Kızıldeniz'deki uluslararası sularda geçiş yaptığı sırada hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada, Yemen'den gemi yönüne gönderilen bir dronun tespit edilerek düşürüldüğü aktarıldı.
Olayda, ABD donanma gemisinde herhangi bir hasar oluşmadığı bildirildi.