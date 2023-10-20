ABD Dışişleri Bakanlığı Vatandaşlarına Seyahat Uyarısı Yaptı

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün 'dünyanın çeşitli yerlerinde artan gerilim' sebebiyle vatandaşlarına seyahat ederken 'tetikte olma' uyarısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Konsolosluk İlişkileri Bürosu'nun seyahat bölümü, dün yayınladıkları uyarıda ABD vatandaşlarının seyahat ederken tetikte olmasını tavsiye ederek "Dünya Çapında Dikkat: Dünyanın çeşitli yerlerinde artan gerilim, ABD vatandaşlarına ve çıkarlarına yönelik terör saldırıları, gösteriler veya şiddet eylemleri potansiyeli nedeniyle, Dışişleri Bakanlığı denizaşırı ülkelerdeki ABD vatandaşlarına daha dikkatli olmalarını tavsiye etmektedir" açıklamasını yaptı.