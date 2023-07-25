ABD Dışişleri Bakanlığı, Trevor Reed'in Ukrayna'da yaralandığını doğruladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, eski Deniz Piyadesi Trevor Reed'in Ukrayna'da Ruslara karşı savaşırken yaralandığını doğruladı. Reed'in durumu hakkında net bilgiye sahip olmadıklarını ancak bir sivil toplum kuruluşu tarafından Ukrayna dışına çıkarıldığını ve Almanya'da tedavi altına alındığını kaydetti.

NEW ABD Dışişleri Bakanlığı, eski Deniz Piyadesi Trevor Reed'in Ukrayna'da Ruslara karşı savaşırken yaralandığını doğruladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Patel, bir soru üzerine, "Trevor Reed'in Ukrayna'daki çatışmalara katılırken yaralandığından haberdarız. Savaşın başlangıcından bu yana, özellikle savaşa katılmak amacıyla Ukrayna'ya seyahat eden ABD vatandaşlarını, yakalanma, ölüm veya fiziksel zarar görme riski de dahil olmak üzere önemli risklerle karşı karşıya oldukları konusunda uyardık." dedi.

Patel, Amerikan vatandaşlarını, "savaşa katılmak bir yana" Ukrayna'ya seyahat etmemeleri konusunda dahi "son derecede net bir şekilde" uyardıklarını, savaşmaya karar veren Amerikalıları veya diğer ABD vatandaşlarını Ukrayna'dan tahliye etmek için yardım sağlayacak bir konumda olmadıklarını belirtti.

Sözcü yardımcısı, Reed'in durumu hakkında net bilgiye sahip olmadıklarını ancak bir sivil toplum kuruluşu tarafından Ukrayna dışına çıkarıldığını ve Almanya'da tedavi altına alındığını kaydetti.

Patel, Reed'in "ABD hükümeti adına herhangi bir faaliyette bulunmadığını" sözlerine ekledi.

Türkiye'nin arabuluculuğu ile takas edilmişti

ABD ile Rusya geçen yıl, karşılıklı olarak ülkelerinde tutuklu bulunan eski Amerikan askeri Trevor Reed ile Rus pilot Konstantin Yaroşenko'yu Ankara ile işbirliği içinde Türkiye'de takas etmişti.

Takas, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) gözetiminde, ABD ve Rusya heyetleri arasında yapılmış, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 28 Nisan 2022'de yaptığı telefon görüşmesinde takas dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etmişti.

Reed ile takas edilen Rus pilot Yaroşenko, ABD'de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 20 yıl federal hapis cezasına çarptırılmıştı.